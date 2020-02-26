«Может, дух жеребёнка говорил через меня». Как мастер горлового пения с лошадью беседовала

«Лошадь белая – священная». Она даёт здоровье, крепость духа». Как якутские шаманы обращаются к тотемным животным

Реагируют ли животные, когда вы повторяете их звуки?

Олена Уутай:

Да, реагируют. Даже был случай, когда на репетиции – был национальный праздник на улице, я заржала, как лошадь, сделала этот звук, и ко мне подбежала лошадь издалека. И она начала меня преследовать. Я испугалась, села в машину, а она начала ходить вокруг машины и прямо бодать так машину. Оказывается, у нее 3 месяца назад погиб жеребенок. Бедная лошадка, конечно. И она подумала, что я ее жеребенок. Она прямо за мной ходила. И значит, я передала ей какую-то информацию. Может, дух жеребенка говорил через меня. Я не знаю, если честно, но вот лошадь так отреагировала.