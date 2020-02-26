«Может, дух жеребёнка говорил через меня». Как мастер горлового пения с лошадью беседовала

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – этно-музыкант, мастер горлового пения (Республика Саха) – Олена Уутай.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – этно-музыкант, мастер горлового пения (Республика Саха) – Олена Уутай.
Белорусы пригласили на отбор на «Евровидение-2020» мастера горлового пения из Якутии: «Я ознакомилась с песней, сразу – всё, это моё!»
Как Вы учились горловому пению?
Олена Уутай, этно-музыкант, мастер горлового пения (Республика Саха):
Конечно, не на уроке пения. Это получилось все естественно, гармонично, своим путем. Не знаю, как это работает. Я когда слышу животное, звук, я тут же начинаю его повторять, и у меня получается. Я не знаю, как в это время работает гортань, я не знаю, как в это время работают связки. Это идет от души. Я даже не знаю, как это работает.
«Лошадь белая – священная». Она даёт здоровье, крепость духа». Как якутские шаманы обращаются к тотемным животным
Реагируют ли животные, когда вы повторяете их звуки?
Олена Уутай:
Да, реагируют. Даже был случай, когда на репетиции – был национальный праздник на улице, я заржала, как лошадь, сделала этот звук, и ко мне подбежала лошадь издалека. И она начала меня преследовать. Я испугалась, села в машину, а она начала ходить вокруг машины и прямо бодать так машину. Оказывается, у нее 3 месяца назад погиб жеребенок. Бедная лошадка, конечно. И она подумала, что я ее жеребенок. Она прямо за мной ходила. И значит, я передала ей какую-то информацию. Может, дух жеребенка говорил через меня. Я не знаю, если честно, но вот лошадь так отреагировала.