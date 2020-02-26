Работают в четыре руки. В Гродно изготавливают эксклюзивный гобелен с изображением матери Беларуси

Новости Беларуси. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Гродно изготавливают эксклюзивный гобелен с изображением матери Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его ткут на единственном в стране станке по уникальной технологии.

В основе гобелена девушка, которая олицетворяет родину-мать. У неё на руках ребёнок и птица, как символы будущего, за спиной три полосы с изображением воинов и партизан, сельской мирной жизни и панорамы городов от Бреста до Витебска. А края полотна украшают элементы национального орнамента. Размер готового гобелена будет полтора на 2 метра.

Идейный вдохновитель проекта – профессор Белорусской академии искусств Евгений Шунейко. Воплощает в жизнь задумку родная сестра автора.

Елена Шунейко, мастер Гродненского областного методического центра народного творчества:

Займацца ткацтвам – гэта наша сямейная традыцыя. Ткаў мой бацька Фелікс Антонавіч Шунейка. Па яго эскізам былі выраблены такія вялікія кросны. Яны працуюць як і звычайныя вясковыя, толькі аснова ў іх вертыкальная.





Уникальный авторский станок не имеет аналогов в стране. А техника ткачества внесена в список нематериального культурного наследия Беларуси. Гродненская мастерица сейчас обучает ученицу. Над гобеленом они работают в 4 руки.