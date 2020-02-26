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Работают в четыре руки. В Гродно изготавливают эксклюзивный гобелен с изображением матери Беларуси

26 февраля 2020 07:03
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Новости Беларуси. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Гродно изготавливают эксклюзивный гобелен с изображением матери Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его ткут на единственном в стране станке по уникальной технологии. 

Работают в четыре руки. В Гродно изготавливают эксклюзивный гобелен с изображением матери Беларуси-1

В основе гобелена девушка, которая олицетворяет родину-мать. У неё на руках ребёнок и птица, как символы будущего, за спиной три полосы с изображением воинов и партизан, сельской мирной жизни и панорамы городов от Бреста до Витебска. А края полотна украшают элементы национального орнамента. Размер готового гобелена будет полтора на 2 метра.

Работают в четыре руки. В Гродно изготавливают эксклюзивный гобелен с изображением матери Беларуси-4

Идейный вдохновитель проекта – профессор Белорусской академии искусств Евгений Шунейко. Воплощает в жизнь задумку родная сестра автора. 

Работают в четыре руки. В Гродно изготавливают эксклюзивный гобелен с изображением матери Беларуси-7

Елена Шунейко, мастер Гродненского областного методического центра народного творчества:
Займацца ткацтвам – гэта наша сямейная традыцыя. Ткаў мой бацька Фелікс Антонавіч Шунейка. Па яго эскізам былі выраблены такія вялікія кросны. Яны працуюць як і звычайныя вясковыя, толькі аснова ў іх вертыкальная.  

Работают в четыре руки. В Гродно изготавливают эксклюзивный гобелен с изображением матери Беларуси-10



Уникальный авторский станок не имеет аналогов в стране. А техника ткачества внесена в список нематериального культурного наследия Беларуси. Гродненская мастерица сейчас обучает ученицу. Над гобеленом они работают в 4 руки. 

Работают в четыре руки. В Гродно изготавливают эксклюзивный гобелен с изображением матери Беларуси-12

Юлия Бородина, ведущий методист Гродненского областного методического центра народного творчества:
Мы просім усіх жадаючых прыняць удзел у нашым конкурсе, які прадліцца да 9 сакавіка. Заяўкі нам дасылаюць на электронны адрас, у сацыяльные сеткі. Пераможца атрымае міні-габелен ад Алены Феліксаўны, таксама будуць прыемныя прызы. 

Планируется, что гобелен станет жемчужиной торжеств ко Дню Победы и Дню Независимости Беларуси.   

# Народное творчество # Культура # Евгений Шунейко # Елена Шунейко # Юлия Бородина # Фотофакт

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