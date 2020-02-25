Книг в Национальной библиотеки Беларуси больше, чем жителей в стране

Гендиректор Национальной библиотеки Беларуси откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Сколько книг в нашей библиотеке?

Роман Мотульский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, доктор педагогических наук, профессор:

Вопрос очень своевременный. К началу этого года мы достигли как раз 10-миллионного рубежа.

Вадим Щеглов:

С ума сойти! Это больше даже, чем жителей в нашей стране.