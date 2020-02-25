Книг в Национальной библиотеки Беларуси больше, чем жителей в стране

Гендиректор Национальной библиотеки Беларуси откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Сколько книг в нашей библиотеке?
Роман Мотульский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, доктор педагогических наук, профессор:
Вопрос очень своевременный. К началу этого года мы достигли как раз 10-миллионного рубежа.
Вадим Щеглов:
С ума сойти! Это больше даже, чем жителей в нашей стране.
Роман Мотульский:
Ну, на самом деле, как говорят, это не много и не мало, поскольку всё относительно. То есть нам, конечно, далеко до таких гигантов, как Национальная библиотека Конгресса США, Британская национальная библиотека или те же государственные библиотеки России либо Китая. Соответственно, наша страна немножко по размерам и количеству населения отличается от этих стран. Но если говорить о среднеевропейских государствах, то мы, в принципе, среднестатистическая по объёму фонда национальная библиотека Европы.