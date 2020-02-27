Белорусы пригласили на отбор на «Евровидение-2020» мастера горлового пения из Якутии: «Я ознакомилась с песней, сразу – всё, это моё!»

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – этно-музыкант, мастер горлового пения (Республика Саха) – Олена Уутай.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – этно-музыкант, мастер горлового пения (Республика Саха) – Олена Уутай.
Вы участвуете во многих иностранных шоу. Как за рубежом воспринимают такое достаточно необычное направление?
Олена Уутай, этно-музыкант, мастер горлового пения (Республика Саха):
Да, я участвовала в конкурсах талантов. По подобию «Минуты славы» в Британии, Италии, Германии. Они в шоке! Удивительно, что даже сам Саймон Коуэлл, который считается таким троллем – всех не любит, находит только негативные стороны, он мне прямо руку поцеловал, обнял. Дитер Болен на колено мне встал – из Modern Talking: «Богиня!». Конечно, это приятно.
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От имени белорусской группы «CHAKRAS» Максим Алейников сделал предложение уникальной исполнительнице горлового пения Олене Уутай участвовать в «Евровидении-2020».
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Олена Уутай:
Я думаю, это просто вселенское провидение. Я и в жизни не могла подумать и мечтать, что когда-то поучаствую в национальном отборе и, дай бог, все сложится, и в самом «Евровидении». Я просто в один прекрасный день открыла почту и увидела письмо от Макса Алейникова, что вот: «Мы бы хотели пригласить Вас поучаствовать в нашем проекте». Я ознакомилась с песней: сразу – все, это мое! Я сразу услышала, я увидела, где я могу звучать. И я сразу поняла, что буду там к месту. Потому что представлены там все виды человеческих голосов – академические, эстрадный вокал, этнический вокал и мое шаманское пение. Его не хватало – голос природы.