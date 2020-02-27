Белорусы пригласили на отбор на «Евровидение-2020» мастера горлового пения из Якутии: «Я ознакомилась с песней, сразу – всё, это моё!»

От имени белорусской группы «CHAKRAS» Максим Алейников сделал предложение уникальной исполнительнице горлового пения Олене Уутай участвовать в «Евровидении-2020».

«Может, дух жеребёнка говорил через меня». Как мастер горлового пения с лошадью беседовала

Олена Уутай:

Я думаю, это просто вселенское провидение. Я и в жизни не могла подумать и мечтать, что когда-то поучаствую в национальном отборе и, дай бог, все сложится, и в самом «Евровидении». Я просто в один прекрасный день открыла почту и увидела письмо от Макса Алейникова, что вот: «Мы бы хотели пригласить Вас поучаствовать в нашем проекте». Я ознакомилась с песней: сразу – все, это мое! Я сразу услышала, я увидела, где я могу звучать. И я сразу поняла, что буду там к месту. Потому что представлены там все виды человеческих голосов – академические, эстрадный вокал, этнический вокал и мое шаманское пение. Его не хватало – голос природы.