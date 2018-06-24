«Летающие тарелки» на Танка и «река» на Немиге: что архитекторы хотели построить в Минске
Костёл Святого Иосифа – одно из старейших зданий Минска. Которое хранит в себе не меньшую историческую ценность. В 1860-ые годы монастырь, в комплекс которого входил костёл, был упразднён, и с 1872 года здание использовалось под архивные нужды. С тех пор ничего не изменилось.
4 километра полок и послевоенный генплан Минска: как выглядит изнутри архив в бывшем костёле и что там хранят
На основе фондов Белорусского государственного архива научно-технической документации в Музее истории города Минска проходит выставка, которая даёт наглядное представление о том, каким мог бы быть наш город.
Проект здания музея Янки Купалы в первые послевоенные годы стоял особенно остро.
Юлия Ковалёва, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
Изначально был утверждён проект архитектора Ивана Володько.
Он представлял собой красивое здание с колоннами.
В центре перед зданием на высоком постаменте – памятник Янке Купале.
Однако, по каким-то причинам отказались от строительства этого здания. В результате здание было построено по проекту архитектора Волчека.
Юлия Ковалёва, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
В 80-90-ые годы архитектор Мусинский разработал проект её застройки. Грандиозный, монументальный, осуществлён был частично.
На этом проекте – хорошо узнаваемые нами объекты.
Подиум, который должен был соединяться с противоположной стороной улицы несколькими надземными пешеходными переходами. Таким образом, проезжая часть превращалась в подобие тоннеля.
Это такая символичная идея о том, что это – река.
Улица Максима Танка могла бы сегодня выглядеть современно и смело.
Юлия Ковалёва:
Автором наиболее футуристичных проектов Минска, которые представлены на выставке, безусловно, можно назвать Сергея Мусинского. В 70-ые годы он разработал проект застройки улицы Максима Танка: ряд высотных сооружений, наподобие небоскрёбов, а низкоэтажная застройка представляет собой сооружения в космическом стиле, наподобие летающих тарелок.
Таким мог бы быть Минск, город мечты.