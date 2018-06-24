«Летающие тарелки» на Танка и «река» на Немиге: что архитекторы хотели построить в Минске

Костёл Святого Иосифа – одно из старейших зданий Минска. Которое хранит в себе не меньшую историческую ценность. В 1860-ые годы монастырь, в комплекс которого входил костёл, был упразднён, и с 1872 года здание использовалось под архивные нужды. С тех пор ничего не изменилось.

4 километра полок и послевоенный генплан Минска: как выглядит изнутри архив в бывшем костёле и что там хранят

На основе фондов Белорусского государственного архива научно-технической документации в Музее истории города Минска проходит выставка, которая даёт наглядное представление о том, каким мог бы быть наш город.