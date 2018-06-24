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«Летающие тарелки» на Танка и «река» на Немиге: что архитекторы хотели построить в Минске

24 июня 2018 16:57
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Костёл Святого Иосифа – одно из старейших зданий Минска. Которое хранит в себе не меньшую историческую ценность. В 1860-ые годы монастырь, в комплекс которого входил костёл, был упразднён, и с 1872 года здание использовалось под архивные нужды. С тех пор ничего не изменилось.

«Летающие тарелки» на Танка и «река» на Немиге: что архитекторы хотели построить в Минске-1

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На основе фондов Белорусского государственного архива научно-технической документации в Музее истории города Минска проходит выставка, которая даёт наглядное представление о том, каким мог бы быть наш город.

«Летающие тарелки» на Танка и «река» на Немиге: что архитекторы хотели построить в Минске-4

«Летающие тарелки» на Танка и «река» на Немиге: что архитекторы хотели построить в Минске-6

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«Летающие тарелки» на Танка и «река» на Немиге: что архитекторы хотели построить в Минске-9

«Летающие тарелки» на Танка и «река» на Немиге: что архитекторы хотели построить в Минске-11

«Летающие тарелки» на Танка и «река» на Немиге: что архитекторы хотели построить в Минске-13

«Летающие тарелки» на Танка и «река» на Немиге: что архитекторы хотели построить в Минске-15

Проект здания музея Янки Купалы в первые послевоенные годы стоял особенно остро.

«Летающие тарелки» на Танка и «река» на Немиге: что архитекторы хотели построить в Минске-18

Юлия Ковалёва, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
Изначально был утверждён проект архитектора Ивана Володько.

«Летающие тарелки» на Танка и «река» на Немиге: что архитекторы хотели построить в Минске-21

Он представлял собой красивое здание с колоннами.

«Летающие тарелки» на Танка и «река» на Немиге: что архитекторы хотели построить в Минске-24

В центре перед зданием на высоком постаменте – памятник Янке Купале.

Однако, по каким-то причинам отказались от строительства этого здания. В результате здание было построено по проекту архитектора Волчека.

«Летающие тарелки» на Танка и «река» на Немиге: что архитекторы хотели построить в Минске-27

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«Летающие тарелки» на Танка и «река» на Немиге: что архитекторы хотели построить в Минске-30

«Летающие тарелки» на Танка и «река» на Немиге: что архитекторы хотели построить в Минске-32

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«Летающие тарелки» на Танка и «река» на Немиге: что архитекторы хотели построить в Минске-35

«Летающие тарелки» на Танка и «река» на Немиге: что архитекторы хотели построить в Минске-37

Юлия Ковалёва, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
В 80-90-ые годы архитектор Мусинский разработал проект её застройки. Грандиозный, монументальный, осуществлён был частично.

«Летающие тарелки» на Танка и «река» на Немиге: что архитекторы хотели построить в Минске-40

«Летающие тарелки» на Танка и «река» на Немиге: что архитекторы хотели построить в Минске-42

На этом проекте – хорошо узнаваемые нами объекты.

«Летающие тарелки» на Танка и «река» на Немиге: что архитекторы хотели построить в Минске-45

Подиум, который должен был соединяться с противоположной стороной улицы несколькими надземными пешеходными переходами. Таким образом, проезжая часть превращалась в подобие тоннеля.

Это такая символичная идея о том, что это – река.  

«Летающие тарелки» на Танка и «река» на Немиге: что архитекторы хотели построить в Минске-48

«Летающие тарелки» на Танка и «река» на Немиге: что архитекторы хотели построить в Минске-50

Улица Максима Танка могла бы сегодня выглядеть современно и смело.

«Летающие тарелки» на Танка и «река» на Немиге: что архитекторы хотели построить в Минске-53

«Летающие тарелки» на Танка и «река» на Немиге: что архитекторы хотели построить в Минске-55

«Летающие тарелки» на Танка и «река» на Немиге: что архитекторы хотели построить в Минске-57

Юлия Ковалёва:
Автором наиболее футуристичных проектов Минска, которые представлены на выставке, безусловно, можно назвать Сергея Мусинского. В 70-ые годы он разработал проект застройки улицы Максима Танка: ряд высотных сооружений, наподобие небоскрёбов, а низкоэтажная застройка представляет собой сооружения в космическом стиле, наподобие летающих тарелок.

«Летающие тарелки» на Танка и «река» на Немиге: что архитекторы хотели построить в Минске-60

Таким мог бы быть Минск, город мечты.

# Здания Минска # Культура # Юлия Ковалева # Святослав Кулинок # Александр Запартыко

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