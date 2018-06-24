Всадники на постаментах и высотка с короной: как могла бы выглядеть площадь Независимости в Минске

Проекты застройки современной площади Независимости разрабатывались многими архитекторами, в том числе Сысоевым и Мусинским.
Проекты застройки современной площади Независимости разрабатывались многими архитекторами, в том числе Сысоевым и Мусинским.
Все они учитывали довоенный облик этой части города.
Дом правительства Иосифа Лангбарда, конечно, задавал ритм.
Юлия Ковалёва, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
Сквер. По краям сквера – два постамента, на которых конные всадники, а дальше – памятник Воину-победителю.
Следующий вариант – более узнаваемый.
Здание Мингорисполкома.
Вот это высотное здание – на том месте, где находится здание Минского метрополитена.
Предполагалось, что это будет высокое здание, на вершине которого – подобие короны. Также один из вариантов – здание метрополитена, выступающее даже на современную проезжую часть застройки.
Опять высотное здание, которое дисгармонирует со зданием педагогического университета, оно даже выше.