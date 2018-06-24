Всадники на постаментах и высотка с короной: как могла бы выглядеть площадь Независимости в Минске

Проекты застройки современной площади Независимости разрабатывались многими архитекторами, в том числе Сысоевым и Мусинским.

Все они учитывали довоенный облик этой части города.

Дом правительства Иосифа Лангбарда, конечно, задавал ритм. Юлия Ковалёва, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:

Сквер. По краям сквера – два постамента, на которых конные всадники, а дальше – памятник Воину-победителю.

Следующий вариант – более узнаваемый. Здание Мингорисполкома. Вот это высотное здание – на том месте, где находится здание Минского метрополитена.

Предполагалось, что это будет высокое здание, на вершине которого – подобие короны. Также один из вариантов – здание метрополитена, выступающее даже на современную проезжую часть застройки.