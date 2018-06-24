Прямой эфир

Всадники на постаментах и высотка с короной: как могла бы выглядеть площадь Независимости в Минске

24 июня 2018 16:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проекты застройки современной площади Независимости разрабатывались многими архитекторами, в том числе Сысоевым и Мусинским.

Всадники на постаментах и высотка с короной: как могла бы выглядеть площадь Независимости в Минске -1

Все они учитывали довоенный облик этой части города.

Всадники на постаментах и высотка с короной: как могла бы выглядеть площадь Независимости в Минске -4

Дом правительства Иосифа Лангбарда, конечно, задавал ритм.

Юлия Ковалёва, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
Сквер. По краям сквера – два постамента, на которых конные всадники, а дальше – памятник Воину-победителю.

Всадники на постаментах и высотка с короной: как могла бы выглядеть площадь Независимости в Минске -7

Следующий вариант – более узнаваемый.

Здание Мингорисполкома.

Вот это высотное здание – на том месте, где находится здание Минского метрополитена.

Всадники на постаментах и высотка с короной: как могла бы выглядеть площадь Независимости в Минске -10

Предполагалось, что это будет высокое здание, на вершине которого – подобие короны. Также один из вариантов – здание метрополитена, выступающее даже на современную проезжую часть застройки.

Всадники на постаментах и высотка с короной: как могла бы выглядеть площадь Независимости в Минске -13

Всадники на постаментах и высотка с короной: как могла бы выглядеть площадь Независимости в Минске -15

Опять высотное здание, которое дисгармонирует со зданием педагогического университета, оно даже выше.  

Всадники на постаментах и высотка с короной: как могла бы выглядеть площадь Независимости в Минске -18

«Летающие тарелки» на Танка и «река» на Немиге: что архитекторы хотели построить в Минске

# Здания Минска # Культура # Юлия Ковалева

Другие новости рубрики

Все новости
Монумент-штык и высотки: что предлагали архитекторы построить на Октябрьской площади Минска
24 июня 2018 16:56

Монумент-штык и высотки: что предлагали архитекторы построить на Октябрьской площади Минска

«10 колонн, со скульптурами наверху и огромными буквами»: в Минске хотели сделать гигантские «ворота города»
24 июня 2018 16:56

«10 колонн, со скульптурами наверху и огромными буквами»: в Минске хотели сделать гигантские «ворота города»

Пантеон на Октябрьской площади и Триумфальная арка: как в 40-ые архитекторы хотели увековечить память о ВОВ в Минске
24 июня 2018 16:56

Пантеон на Октябрьской площади и Триумфальная арка: как в 40-ые архитекторы хотели увековечить память о ВОВ в Минске