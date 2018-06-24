4 километра полок и послевоенный генплан Минска: как выглядит изнутри архив в бывшем костёле и что там хранят

Сейчас в здании бывшего костёла располагается Белорусский государственный архив научно-технической документации.

Александр Запартыко, директор Белорусского государственного архива научно-технической документации:

Здесь бывали различные архивы – архив Минской области, исторический архив, наше архивное управление. А с 1992 года здесь располагается Белорусский государственный архив научно-технической документации. В трёх хранилищах с постоянной пропиской размещены более двухсот тысяч документов.

Протяжённость архивных полок составляет более 4 километров. В фондах поддерживается специальный температурный режим и контроль влаги.

Александр Запартыко:

К нам ходят исследователи. Документы очень востребованы. И одна из специфик нашего архива – в том, что кроме исторической ценности, они имеют очень большое практическое значение. Ни одна реконструкция зданий современных – оперного театра, театра Янки Купалы, стадиона «Динамо» не обходится без использования наших документов.

В этих стенах хранятся уникальные конструкторские документы от крупных белорусских предприятий и проектных институтов.

Кроме этого, здесь представлен отдельный корпус редких градостроительных документов.

Святослав Кулинок, заведующий отделом информации и использования документов Белорусского государственного архива научно-технической документации, кандидат исторических наук:

Это – документы по восстановлению и развитию наших областных и районных городов, а также молодых промышленных городов. Таких, как Жодино и Светлогорск. Значительный корпус документов также представлен материалами из фондов личного происхождения. Здесь отложились документы, которые связаны с деятельностью самых известных наших представителей архитектуры, науки, техники, наших учёных. Самый ранний документ хранилища – это план города Люцина 1742 года. А самым ценным сотрудники хранилища называют, среди прочих, генеральный план восстановления и развития города Минска 1946 года.