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4 километра полок и послевоенный генплан Минска: как выглядит изнутри архив в бывшем костёле и что там хранят

24 июня 2018 16:56
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Сейчас в здании бывшего костёла располагается Белорусский государственный архив научно-технической документации.

4 километра полок и послевоенный генплан Минска: как выглядит изнутри архив в бывшем костёле и что там хранят -1

4 километра полок и послевоенный генплан Минска: как выглядит изнутри архив в бывшем костёле и что там хранят -3

4 километра полок и послевоенный генплан Минска: как выглядит изнутри архив в бывшем костёле и что там хранят -5

Александр Запартыко, директор Белорусского государственного архива научно-технической документации:
Здесь бывали различные архивы – архив Минской области, исторический архив, наше архивное управление. А с 1992 года здесь располагается Белорусский государственный архив научно-технической документации.

В трёх хранилищах с постоянной пропиской размещены более двухсот тысяч документов.

4 километра полок и послевоенный генплан Минска: как выглядит изнутри архив в бывшем костёле и что там хранят -8

Протяжённость архивных полок составляет более 4 километров. 

В фондах поддерживается специальный температурный режим и контроль влаги.

4 километра полок и послевоенный генплан Минска: как выглядит изнутри архив в бывшем костёле и что там хранят -11

Александр Запартыко:
К нам ходят исследователи.

Документы очень востребованы.

И одна из специфик нашего архива – в том, что кроме исторической ценности, они имеют очень большое практическое значение. Ни одна реконструкция зданий современных – оперного театра, театра Янки Купалы, стадиона «Динамо» не обходится без использования наших документов.

4 километра полок и послевоенный генплан Минска: как выглядит изнутри архив в бывшем костёле и что там хранят -14

4 километра полок и послевоенный генплан Минска: как выглядит изнутри архив в бывшем костёле и что там хранят -16

В этих стенах хранятся уникальные конструкторские документы от крупных белорусских предприятий и проектных институтов.

4 километра полок и послевоенный генплан Минска: как выглядит изнутри архив в бывшем костёле и что там хранят -19

4 километра полок и послевоенный генплан Минска: как выглядит изнутри архив в бывшем костёле и что там хранят -21

Кроме этого, здесь представлен отдельный корпус редких градостроительных документов.

4 километра полок и послевоенный генплан Минска: как выглядит изнутри архив в бывшем костёле и что там хранят -24

Святослав Кулинок, заведующий отделом информации и использования документов Белорусского государственного архива научно-технической документации, кандидат исторических наук:
Это – документы по восстановлению и развитию наших областных и районных городов, а также молодых промышленных городов. Таких, как Жодино и Светлогорск. Значительный корпус документов также представлен материалами из фондов личного происхождения. Здесь отложились документы, которые связаны с деятельностью самых известных наших представителей архитектуры, науки, техники, наших учёных.

Самый ранний документ хранилища – это план города Люцина 1742 года.

А самым ценным сотрудники хранилища называют, среди прочих, генеральный план восстановления и развития города Минска 1946 года.

4 километра полок и послевоенный генплан Минска: как выглядит изнутри архив в бывшем костёле и что там хранят -27

4 километра полок и послевоенный генплан Минска: как выглядит изнутри архив в бывшем костёле и что там хранят -29

4 километра полок и послевоенный генплан Минска: как выглядит изнутри архив в бывшем костёле и что там хранят -31

Святослав Кулинок:
Именно это генеральный план, во многом, определил, каким быть городу. Тот современный красивый Минск, который мы сегодня можем наблюдать, был заложен именно архитекторами в 1946 году.

Вопрос ведь стоял в том, быть ли городу, вообще.

После войны Минск был настолько разрушен, что вопрос стоял о постройке рядом с сегодняшним городом нового города, с нуля. И, всё-таки, волевым решением архитекторов, правительством БССР было принято решение отстраивать город.

4 километра полок и послевоенный генплан Минска: как выглядит изнутри архив в бывшем костёле и что там хранят -34

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# Здания Минска # Культура # Александр Запартыко # Святослав Кулинок

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