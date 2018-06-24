«10 колонн, со скульптурами наверху и огромными буквами»: в Минске хотели сделать гигантские «ворота города»

В 50-ые годы архитектор Гольдштейн разрабатывал проект въездной группы в город Минск со стороны московской трассы.

Юлия Ковалёва, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:

В первом варианте – это такие въездные ворота, высокие постаменты, на вершине – скульптуры рабочих и военных.

Второй вариант – более скромный. Постаменты пониже, но те же самые скульптуры.