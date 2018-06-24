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«10 колонн, со скульптурами наверху и огромными буквами»: в Минске хотели сделать гигантские «ворота города»

24 июня 2018 16:56
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В 50-ые годы архитектор Гольдштейн разрабатывал проект въездной группы в город Минск со стороны московской трассы.

«10 колонн, со скульптурами наверху и огромными буквами»: в Минске хотели сделать гигантские «ворота города»-1

Юлия Ковалёва, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
В первом варианте – это такие въездные ворота, высокие постаменты, на вершине – скульптуры рабочих и военных.

«10 колонн, со скульптурами наверху и огромными буквами»: в Минске хотели сделать гигантские «ворота города»-4

Второй вариант – более скромный.

Постаменты пониже, но те же самые скульптуры.

«10 колонн, со скульптурами наверху и огромными буквами»: в Минске хотели сделать гигантские «ворота города»-7

И самый масштабный проект, который подчёркивает значимость, статус города, как столицы советской республики – это целых 10 колонн, по 5 с каждой стороны, со скульптурами на верху постаментов.

И огромными буквами.  

«10 колонн, со скульптурами наверху и огромными буквами»: в Минске хотели сделать гигантские «ворота города»-10

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# Достопримечательности Минска # Культура # Юлия Ковалева

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