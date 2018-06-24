«Здание под куполом, которое напоминает Музей истории ВОВ»: что могли построить на месте Дворца спорта в Минске

В 60-ых архитектор Филимонов разработал проект постройки в Минске кино-концертного и спортивного зала на 6 тысяч мест, который сегодня известен нам как Дворец спорта.
В 60-ых архитектор Филимонов разработал проект постройки в Минске кино-концертного и спортивного зала на 6 тысяч мест, который сегодня известен нам как Дворец спорта.
Юлия Ковалёва, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
Это – комплекс с гостиницей высотной. И здание под куполом, которое немного напоминает современный Музей истории ВОВ.
И целый комплекс сооружений рядом.