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«Здание под куполом, которое напоминает Музей истории ВОВ»: что могли построить на месте Дворца спорта в Минске

24 июня 2018 16:57
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В 60-ых архитектор Филимонов разработал проект постройки в Минске кино-концертного и спортивного зала на 6 тысяч мест, который сегодня известен нам как Дворец спорта.

«Здание под куполом, которое напоминает Музей истории ВОВ»: что могли построить на месте Дворца спорта в Минске -1

«Здание под куполом, которое напоминает Музей истории ВОВ»: что могли построить на месте Дворца спорта в Минске -3

Юлия Ковалёва, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
Это – комплекс с гостиницей высотной. И здание под куполом, которое немного напоминает современный Музей истории ВОВ.

И целый комплекс сооружений рядом.

«Здание под куполом, которое напоминает Музей истории ВОВ»: что могли построить на месте Дворца спорта в Минске -6

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# Здания Минска # Культура # Юлия Ковалева

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