Обнажённая крестьянка со снопом: оригинальный проект памятника Коласу разрабатывали в Минске

На экспозиции в Музее истории города Минска можно встретить и смелые архитектурные проекты, которые тогда ломали шаблоны, сейчас это – только воспоминание на листе бумаге.
На экспозиции в Музее истории города Минска можно встретить и смелые архитектурные проекты, которые тогда ломали шаблоны, сейчас это – только воспоминание на листе бумаге.
Юлия Ковалёва, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
В Минске – множество мемориальных объектов, посвящённых памяти народного поэта Якуба Коласа. Однако мало кто видел вот такой проект памятника, разработанного архитектором Рыминским.
Высокий постамент, а на постаменте – крестьянка со снопом жита за спиной и пышными формами.
Наверное, одна из героинь произведений Якуба Коласа – белорусская женщина.
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