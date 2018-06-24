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Обнажённая крестьянка со снопом: оригинальный проект памятника Коласу разрабатывали в Минске

24 июня 2018 16:57
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На экспозиции в Музее истории города Минска можно встретить и смелые архитектурные проекты, которые тогда ломали шаблоны, сейчас это – только воспоминание на листе бумаге.

Обнажённая крестьянка со снопом: оригинальный проект памятника Коласу разрабатывали в Минске-1

Юлия Ковалёва, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
В Минске – множество мемориальных объектов, посвящённых памяти народного поэта Якуба Коласа. Однако мало кто видел вот такой проект памятника, разработанного архитектором Рыминским.

Обнажённая крестьянка со снопом: оригинальный проект памятника Коласу разрабатывали в Минске-4

Высокий постамент, а на постаменте – крестьянка со снопом жита за спиной и пышными формами.

Обнажённая крестьянка со снопом: оригинальный проект памятника Коласу разрабатывали в Минске-7

Наверное, одна из героинь произведений Якуба Коласа – белорусская женщина.

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# Поэты Беларуси # Культура # Юлия Ковалева

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