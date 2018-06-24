Обнажённая крестьянка со снопом: оригинальный проект памятника Коласу разрабатывали в Минске

На экспозиции в Музее истории города Минска можно встретить и смелые архитектурные проекты, которые тогда ломали шаблоны, сейчас это – только воспоминание на листе бумаге.

Юлия Ковалёва, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:

В Минске – множество мемориальных объектов, посвящённых памяти народного поэта Якуба Коласа. Однако мало кто видел вот такой проект памятника, разработанного архитектором Рыминским.

Высокий постамент, а на постаменте – крестьянка со снопом жита за спиной и пышными формами.