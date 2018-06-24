Монумент-штык и высотки: что предлагали архитекторы построить на Октябрьской площади Минска

Как мог выглядеть центр города, можно представить, благодаря этим редчайшим наброскам.

Юлия Ковалёва, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:

Автором одной из идей застройки этой площади является известный минский архитектор Иосиф Лангбард. Вот – его вариант застройки Октябрьской площади. Главным объектом этой площади является огромное административное здание в дворцовом стиле. Обратите внимание на Александровский сквер.

Слева мы видим театр Янки Купалы, однако весь сквер разделён на две части аллеей с фонтанами. А в центре площади – высокий монумент – скульптура в виде пики, штыка. В 70-е годы центральная площадь представляла огромный интерес для архитекторов. Кстати, все проекты предполагали в центре Октябрьской площади высотное здание.