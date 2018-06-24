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Монумент-штык и высотки: что предлагали архитекторы построить на Октябрьской площади Минска

24 июня 2018 16:56
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Как мог выглядеть центр города, можно представить, благодаря этим редчайшим наброскам.

Монумент-штык и высотки: что предлагали архитекторы построить на Октябрьской площади Минска -1

Юлия Ковалёва, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
Автором одной из идей застройки этой площади является известный минский архитектор Иосиф Лангбард.

Вот – его вариант застройки Октябрьской площади.

Главным объектом этой площади является огромное административное здание в дворцовом стиле. Обратите внимание на Александровский сквер.

Монумент-штык и высотки: что предлагали архитекторы построить на Октябрьской площади Минска -4

Слева мы видим театр Янки Купалы, однако весь сквер разделён на две части аллеей с фонтанами. А в центре площади – высокий монумент – скульптура в виде пики, штыка.  

В 70-е годы центральная площадь представляла огромный интерес для архитекторов.

Кстати, все проекты предполагали в центре Октябрьской площади высотное здание.

Монумент-штык и высотки: что предлагали архитекторы построить на Октябрьской площади Минска -7

Юлия Ковалёва:
Наверное, к счастью, эти проекты не были реализованы. Потому как даже на этих рисунках, эскизных проектах видно, что это высотное здание просто загородило бы собой часть проспекта и остальные сооружения площади.

Монумент-штык и высотки: что предлагали архитекторы построить на Октябрьской площади Минска -10

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# Достопримечательности Минска # Культура # Юлия Ковалева

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