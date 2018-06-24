Монумент-штык и высотки: что предлагали архитекторы построить на Октябрьской площади Минска

Как мог выглядеть центр города, можно представить, благодаря этим редчайшим наброскам.
Как мог выглядеть центр города, можно представить, благодаря этим редчайшим наброскам.
Юлия Ковалёва, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
Автором одной из идей застройки этой площади является известный минский архитектор Иосиф Лангбард.
Вот – его вариант застройки Октябрьской площади.
Главным объектом этой площади является огромное административное здание в дворцовом стиле. Обратите внимание на Александровский сквер.
Слева мы видим театр Янки Купалы, однако весь сквер разделён на две части аллеей с фонтанами. А в центре площади – высокий монумент – скульптура в виде пики, штыка.
В 70-е годы центральная площадь представляла огромный интерес для архитекторов.
Кстати, все проекты предполагали в центре Октябрьской площади высотное здание.
Юлия Ковалёва:
Наверное, к счастью, эти проекты не были реализованы. Потому как даже на этих рисунках, эскизных проектах видно, что это высотное здание просто загородило бы собой часть проспекта и остальные сооружения площади.