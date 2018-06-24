Пантеон на Октябрьской площади и Триумфальная арка: как в 40-ые архитекторы хотели увековечить память о ВОВ в Минске

Планы, чертежи, эскизные рисунки, фотографии проектов, которые не были реализованы, помогают представить альтернативный Минск.
Планы, чертежи, эскизные рисунки, фотографии проектов, которые не были реализованы, помогают представить альтернативный Минск.
Юлия Ковалёва, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
Георгий Заборский в 40-ые годы разрабатывал также конкурсные проекты пантеона погибшим в войне. Вот эти проекты.
Они представляют собой круглое здание в форме ротонды.
Четыре варианта.
Предполагалось, что один из них будет находиться на нынешней Октябрьской площади, там, где когда-то был Музей истории ВОВ.
Восстановление города после войны занимало умы всех ведущих архитекторов союзной республики.
Юлия Ковалёва:
В Минске могла бы появиться такая достопримечательность, подобно парижской Триумфальной арке, в честь воинов-победителей. К сожалению, этот проект не был реализован.
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