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Пантеон на Октябрьской площади и Триумфальная арка: как в 40-ые архитекторы хотели увековечить память о ВОВ в Минске

24 июня 2018 16:56
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Планы, чертежи, эскизные рисунки, фотографии проектов, которые не были реализованы, помогают представить альтернативный Минск.

Пантеон на Октябрьской площади и Триумфальная арка: как в 40-ые архитекторы хотели увековечить память о ВОВ в Минске-1

Юлия Ковалёва, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
Георгий Заборский в 40-ые годы разрабатывал также конкурсные проекты пантеона погибшим в войне. Вот эти проекты.

Они представляют собой круглое здание в форме ротонды.

Пантеон на Октябрьской площади и Триумфальная арка: как в 40-ые архитекторы хотели увековечить память о ВОВ в Минске-4

Четыре варианта.

Пантеон на Октябрьской площади и Триумфальная арка: как в 40-ые архитекторы хотели увековечить память о ВОВ в Минске-7

Предполагалось, что один из них будет находиться на нынешней Октябрьской площади, там, где когда-то был Музей истории ВОВ.

Пантеон на Октябрьской площади и Триумфальная арка: как в 40-ые архитекторы хотели увековечить память о ВОВ в Минске-10

Восстановление города после войны занимало умы всех ведущих архитекторов союзной республики.

Юлия Ковалёва:
В Минске могла бы появиться такая достопримечательность, подобно парижской Триумфальной арке, в честь воинов-победителей. К сожалению, этот проект не был реализован.

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# Достопримечательности Минска # Культура # Юлия Ковалева

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