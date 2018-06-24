Пантеон на Октябрьской площади и Триумфальная арка: как в 40-ые архитекторы хотели увековечить память о ВОВ в Минске

Планы, чертежи, эскизные рисунки, фотографии проектов, которые не были реализованы, помогают представить альтернативный Минск.

Юлия Ковалёва, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:

Георгий Заборский в 40-ые годы разрабатывал также конкурсные проекты пантеона погибшим в войне. Вот эти проекты. Они представляют собой круглое здание в форме ротонды.

Четыре варианта.

Предполагалось, что один из них будет находиться на нынешней Октябрьской площади, там, где когда-то был Музей истории ВОВ.