«Ледниковый период» приезжает в «Минск-Арену» 15 октября. Узнали у Алексея Ягудина, какие сюрпризы подготовили для белорусов

Приятные новости для любителей спорта, красоты и грации. 15 октября в «Минск-Арене» состоится гала-шоу «Ледниковый период». Перед вами выступят финалисты проекта, который в 2022 году собрал богатый урожай звезд. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь участник грандиозного шоу, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион 2002 года в одиночном катании Алексей Ягудин.

Алексей Ягудин, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион:

Как давно это было? Олимпийский чемпион 2002 года. Я всегда на любых многочисленных мероприятиях после вопроса «Как вас представить?» говорю: пожалуйста, только эти даты давайте просто опустим. Ты понимаешь, что на дворе 2022 год, уже прошло 20 лет, а жизнь продолжается. Как вчера. Александр Меженный, ведущий:

Отвечу на вопрос, который задавали наши телезрительницы за кадром. Да, он хорошо выглядит, и это не грим. Подтверждаю. Учитывая, что сейчас утро, тем более. Кстати, как начинается утро фигуриста? «Абсолютно такие же потягушки с утра» Алексей Ягудин:

Абсолютно такие же потягушки с утра. Как и у всех, чашечка кофе горячего, чтобы проснуться, душ и с песней вперед. Единственное, что поменялось, опять возвращаясь в прошлое. 20 лет назад мне хватало пяти минут, чтобы собраться, собрать все документы, если ты куда-то едешь, сумку, подготовиться, помыться, быстро выпить чашечку кофе и уже стоять в дверях. В последнее время я закладываю гораздо больше времени, это уже не полчаса, а в районе часа. Но поверьте, мы такие же, обыкновенные люди. И спортсмены, и люди творческих направлений, и люди с телевидения. Так что все то же самое. Поспать любит каждый. Юлия Самусенко, ведущая:

Как вам вообще Беларусь? Как обычно встречают, нравится ли сюда возвращаться снова? Самое главное – это люди. И плюс – очень вкусно

Алексей Ягудин:

Самое интересное, что каждый раз, а здесь я бываю часто, меня просят, говорят: Алексей, мы вас сердечно просим, только не говорите, что у нас чистенько. Я честно говорю, что я живу между Москвой и Минском. Потому что в реальности в Российской Федерации я живу на Минском шоссе. Грубо говоря, из дома выезжаю, добираюсь до Минского шоссе. Направо повернешь – в Москву дорога приведет, налево – прямиком к вам. С Минском, с Республикой Беларусь связывает очень многое. Здесь до сих пор работает моя школа по фигурному катанию, здесь на протяжении нескольких сезонов мы записывали одну передачу. Связанную с преображением девушек, а в последнее время обращались и мужчины. Не могу сказать, что многочисленные шоу, но мы сюда приезжали не раз. Я обожаю. Здесь никакого придуманного сценария нет, это действительно искренние эмоции. Мне очень нравится, как у вас говорят: мы поехали на офис. Слово запомнилось и не выходит из головы. Шуфлядка. И плюс – очень вкусно. Александр Меженный:

Драники вкусные были в меню? Алексей Ягудин:

Конечно. В любом слове есть приставки, суффиксы, окончания. Но здесь самое главное – корень. Корень всего, что я здесь вижу и с кем разговариваю, – это люди, очень искренние, добрые и простые, человечные. Александр Меженный:

На Минском шоссе живете. Иногда в Москве такие пробки, что проще до Минска доехать. Поэтому приезжайте чаще, мы будем рады. Давайте про шоу. Что ожидает нашего зрителя? Насколько вам интересно в нем работать и какие сюрпризы готовятся? Какие знаменитости выступят на ледовом шоу в «Минск-Арене»?

Алексей Ягудин:

Во-первых, мне кажется, что все жители Беларуси, как и русские, очень любят фигурное катание. Я знаю, что и наш телевизионный проект здесь не раз показывался. Идет чуть ли не в то же самое время. Речь о «Ледниковом периоде». Как раз он и приедет 15 октября, будем выступать в «Минск-Арене», шоу начнется в 19:00. Все то, что люди видели с экранов телевизора и, уверен, изумлялись, потому что буквально за несколько месяцев научиться вот так стоять… Поверьте, это реальность, это часы, проведенные во время тренировочного процесса, позволяют людям, которые никогда до этого порой даже не стояли в коньках на льду, выполнять очень сложные акробатические, технические и фигурнокатательные па. 15 октября выступят люди, за которыми жители вашей страны следили и на протяжении многих лет поддерживали. Буду я. А по поводу других участников хочется сказать с пафосом. Конечно же, человек, который объединил всю элиту 20-летней давности после олимпиад. Человек объединил всех нас в одну дружную команду, причем я эту команду называю очень крепкой семьей, где существуют диалоги, а не монологи. Мы договариваемся, создаем, креативим и идем дальше. Илья Авербух – вот к чему я подвожу. Плюс, олимпийский чемпион Роман Костомаров, Максим Маринин, Таня Тотьмянина. Ну, и вновь скажу о тех героях. Которые познали сложный мир фигурного катания. Уверен на 1 000 %, что ни одного равнодушного человека после 15 числа не будет.

Юлия Самусенко:

Сейчас очень модно говорить – профессиональное выгорание, творческий кризис. У вас когда-нибудь такое было? «Все привыкли, что фамилия Ягудин – это фигурное катание, спорт» Алексей Ягудин:

Зачастую это можно просто охарактеризовать как человек устал. Эта усталость приходила, когда я еще учился в школе. Помню, как-то после очередной тренировки я маме заявил: все, я больше не хочу. Она: а что ты хочешь? Я говорю: ничего не хочу. Проходит несколько дней, и тебя вновь тянет. Если раньше, до 2002 года, основной упор был на фигурное катание, на спорт, ничего другого для спортсмена не существует. Ты идешь по одной тропинке, никуда не сворачиваешь. В последние годы жизнь прекрасна тем, что она дает тебе огромные возможности. Все привыкли, что фамилия Ягудин – это значит фигурное катание, спорт. В последнее время очень много работаем на телевидении, сильно задействованы в театральном направлении, кино, ведение мероприятий. В последнее время мне очень нравится, я называю это общением с людьми – это тимбилдинг, мотивационные лекции. Именно в коммуникации и рождаются новые вещи, веяния, тенденции, направления. Александр Меженный:

Пару слов для белорусов, чтобы им захотелось подняться с дивана, встать на коньки. Вообще стоит ли становиться на коньки всем? «Чем больше людей познают мир фигурного катания, тем больше у Алешки Ягудина работы»