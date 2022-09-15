Репродукция картины за 18 млн долларов. Что ещё есть в «Пространстве Хаима Сутина» в Смиловичах?

Новости Беларуси. Стать художником за полтора часа. Правополушарное рисование. Стоит ли пробовать и кому оно подходит? В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, как работает наш мозг, и преодолеем страхи. А также побываем на родине знаменитого художника и увидим репродукцию картины стоимостью в 18 миллионов долларов. Побывав в Червене, мы не могли не заехать в Смиловичи. Ведь для мастеров кисти это особенное место.

Ангелина Валькович, корреспондент:

Запах вкусного кофе, французская музыка, репродукции знаменитого художника. В этом кафе запросто можно окунуться в атмосферу парижских улиц XX века, а еще ближе – познакомиться с творчеством нашего земляка Хаима Сутина. Правополушарное рисование. Рассказываем про технику, благодаря которой картина получится даже у новичка – подробности.

Именно здесь родился один из известнейших белорусских представителей знаменитой Парижской школы живописи. И вот уже почти 15 лет на базе местного центра творчества детей и молодежи работает музей «Пространство Хаима Сутина».

Светлана Хасеневич, руководитель музея «Пространство Хаима Сутина»:

О его работах мечтает практически каждый музей в мире. Сегодня его работы стоят немыслимых денег. В рейтинге продаж он даже дороже Шагала. Он родился в большой многодетной семье, был десятым ребенком из 11. Это достаточно бедная семья. Отец, который занимался портняжным ремеслом, был даже не портным, а больше занимался ремонтом одежды. Они достаточно скромно жили. Конечно, отец мечтал о том, чтобы его дети поскорее подросли и стали помогать содержать семью. Всех детей очень рано отдавали на обучение какому-либо ремеслу. И эта же участь ждала Хаима, а он рисует. А по-другому, нежели провидение Божье, это не назовешь. Это был действительно какой-то талант, ниспосланный свыше. Ему толком рисовать было нечем, поэтому он рисовал углем из печки. Тем не менее огромное желание стать художником привело к тому, что сегодня мы о нем знаем.

Единственным шансом для Сутина, который мечтал реализоваться как художник, был отъезд. В 1913 году он уехал во Францию. Светлана Хасеневич:

В 19 лет он уехал в Париж. К сожалению, он больше никогда не возвращался на родину. Такая судьба была у очень многих художников в тот период. Художники конца XIX – начала XX века стремились в Париж, это была настоящая Мекка для любого художника. Как и многие другие гости французской столицы, Сутин поселился в «Улье» – доме для художников-бунтарей со всего света. Он не загонял свое творчество в рамки. Одним из главных мотивов его творчества стало ощущение жизни как постоянной душевной боли и умение сострадать.

Ангелина Валькович:

Какие его самые знаменитые работы? Светлана Хасеневич:

Одна из самых известных и самых дорогих – это «Маленький кондитер», репродукцию которой вы видите в нашем зале. Это была целая серия «кондитеров», и каждая работа по-своему хороша. Но именно этот вариант в 2014 году был продан за немыслимую сумму – 18 миллионов долларов.

– Литература, которая здесь представлена…

– Маленькая библиотека. Она очень ценна, потому что эти книги вы не найдете нигде в республике. Они привезены к нам из-за рубежа, ведь долгое время Хаим Сутин был известен за рубежом. То, что вы здесь видите, – это редкие каталоги с его выставок, которые проходили в самых известных художественных столицах – Париж, Лондон, Будапешт, Москва.

– Мы видим здесь макеты из жизни Хаима Сутина. Расскажите, что здесь изображено.

– Да, мы видим макеты, которые, кстати, сделали ребята из сцен жизни Хаима Сутина. Мы здесь видим простой интерьер сельской хаты, в которой он родился, дом в Смиловичах. В таких простых условиях он когда-то жил. Мы здесь видим интерьер парижского кафе «Ротонда». Он засиживался в этом кафе вместе со своими друзьями. И вот такой интерьер придумали сделать наши ребята.

– Я так понимаю, это кафе, зал тоже сделаны в таком стиле.

– Да, вы совершенно правы.

– Художник был признан при жизни или уже после смерти?

– Хаим Сутин стал известным при жизни в отличие от многих его друзей, в том числе Амедео Модильяни, который умер очень молодым, без известности. Но именно Модильяни первым обратил внимание на работы Хаима Сутина. Он считал его гениальным художником.

Светлана Хасеневич:

Мы здесь видим даже репродукции работ, где Модильяни рисовал Хаима Сутина. Это его очень известные портреты. Кстати, Модильяни рисовал своего друга, Хаима Сутина, и на комнатной двери у своего арт-дилера. Это был протест в том смысле, что он считал Сутина гениальным художником, хотел рассказать всему миру о его гениальности. В качестве протеста он и нарисовал портрет на комнатной двери. В результате дилеры обратили внимание на его работы, и уже в 1922 году один из американских коллекционеров купил сразу 52 работы Хаима Сутина. Это был в буквальном смысле переворот с ног на голову. Мы решили сделать вход в наш музей и повторить это изображение Хаима Сутина на входной двери.

Одним из известных является его автопортрет, где Хаим Сутин, иронизируя над собой, изобразил себя, преувеличивая недостатки своей внешности. Он не считал себя красивым по внешности, поэтому решил изобразить себя в гротескной манере. И этот автопортрет – один из самых известных. Его часто используют для афиш, обложек книг о нем и каталогов.

– Каким художник был по характеру, темпераменту?

– Очень сложным был человеком, как и все гениальные люди. Тем не менее его дилеры, уже поняв, что это действительно совершенное сокровище, терпели его выходки. Терпели то, что он очень многие свои работы уничтожал, недовольный собой. В результате, опекая его, они тоже становились достаточно состоятельными людьми. В музее находится три зала, в одном из которых представлены оригинальные работы Шраги Царфина, другого знаменитого уроженца Смиловичей.