В Гродно стартует фестиваль кукольных театров «Лялькі над Нёманам»

Новости Беларуси. Эксклюзивные куклы, необычные декорации и репертуар от классики до современных произведений. В Гродно 21 сентября стартует третий Международный фестиваль кукольного искусства «Лялькі над Нёманам», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои спектакли на суд зрителей представят 12 лучших театральных коллективов Беларуси и России, а это более 150 участников. Все они лауреаты престижных театральных премий. В программе фестиваля – постановки и для детей, и для взрослых. Удивят авангардными формами, сценическими решениями и пластикой. В течение пяти дней на большой и камерной сценах гродненского театра кукол пройдут как счастливые сказочные истории, так и маленькие и большие трагедии.

Константин Кириллов, директор Рязанского государственного областного театра кукол (Россия):

Покажем спектакль «Пегий пес, бегущий краем моря» по произведению Чингиза Айтматова. Для нас это, для нашего театра – этапная и важная работа. Впервые наш театр получил российскую национальную театральную премию «Золотая маска». И это не просто в нашем театре первая «Золотая маска», это первая маска вообще в Рязанской области, в нашем регионе.

Олег Жюгжда, художественный руководитель фестиваля, главный режиссер Гродненского областного театра кукол:

Фестиваль задумывается как площадка для общения. То есть посмотреть, как тебя оценивают коллеги, как ты их оцениваешь. Гродно представит свою недавнюю премьеру «Старосветские помещики» по Гоголю, за которую мы совсем недавно получили диплом за лучший спектакль театров кукол на фестивале «Белая Вежа» в Бресте.