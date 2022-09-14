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Памяти Лучано Паваротти. Галерея Дворца Независимости пополнилась очередным шедевром

14 сентября 2022 19:37
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Новости Беларуси. 14 сентября во Дворце Независимости пополнилась коллекция картин. Свои работы для нее презентовал признанный мэтр кисти Николай Исаенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В преддверии Дня народного единства открылась тематическая выставка, посвященная пейзажам нашей многогранной страны. Работы живописцев разных поколений рассматривали под музыкальное сопровождение юных талантов из разных регионов Беларуси.

Памяти Лучано Паваротти. Галерея Дворца Независимости пополнилась очередным шедевром-1

Беларусь – страна, где сбываются самые смелые мечты. Статусная площадка страны стала выставочной залой и одновременно сценой для юных музыкантов из всех регионов. Сочетание озорного фольклора и смелых ударных, тонкий голос черно-белых клавиш фортепиано. Оперные голоса тоже звучали по-особому в стенах Дворца Независимости.

Памяти Лучано Паваротти. Галерея Дворца Независимости пополнилась очередным шедевром-4

Анастасия Некрашевич, учащаяся Гомельского государственного колледжа искусств имени Соколовского:
Музыка сближает. И искусство в целом сближает, окрыляет душу и способствует полету воображения.

Памяти Лучано Паваротти. Галерея Дворца Независимости пополнилась очередным шедевром-7

Гости Палаца Незалежнасці не только слушали, но и смотрели. На картины художников разных поколений. Индивидуальный стиль, оригинальный мотив, своеобразная передача цвета. Но было в работах и нечто общее – каждый холст пропитала ядреная нежность, жаркая любовь к родной и милосердной земле. Для Анны Садовской, художницы нового поколения, это первая персональная выставка. Ее пейзажи способны отправить в путешествие от просторной Минской области до мистически сизого Воложинского района, от необъятного Браслава до провинциального Бреста.

Памяти Лучано Паваротти. Галерея Дворца Независимости пополнилась очередным шедевром-10

Анна Садовская, художница:
Каждый раз я ставлю перед собой задачу сделать холст не такой, каким он был в прошлый раз. Показать нашу природу совсем не такой, какой ее показывают (зеленой) на наших открытках. Показать ее, поэтичную, мягкую, какую-то завораживающую, стараться найти свои мотивы и свои отражения.

Памяти Лучано Паваротти. Галерея Дворца Независимости пополнилась очередным шедевром-13

Художником малого камерного пейзажа себя называет Николай Исаенок. Чаще цветов он пишет родную деревню и много размышляет о ценностях.

Памяти Лучано Паваротти. Галерея Дворца Независимости пополнилась очередным шедевром-16

Николай Исаенок, художник:
Потому что можно писать красками, а можно писать душой. Есть ценности, которые остаются навсегда, как сахар – сладкий, а соль – соленая. Когда эти ценности, проходит время, а человек возвращается к ним, значит это состоялось.

Памяти Лучано Паваротти. Галерея Дворца Независимости пополнилась очередным шедевром-19

Мастер кисти подарил Дворцу Независимости работу из большой серии «Цветы», посвященную памяти Лучано Паваротти. На холсте – букет голубых дельфиниумов, буйство зелени. А позади картины, выражаясь фигурально, драматичная предыстория. Расставаться с этим произведением Николаю Исаенку особенно трудно, но художник верит, что картины должны жить, а не пылиться в мастерской.

Памяти Лучано Паваротти. Галерея Дворца Независимости пополнилась очередным шедевром-22

Николай Исаенок:
Вот я пишу и вдруг слышу: ушел Паваротти – радио. Это был страшный удар. Я назвал, потому что его музыка как будто оттуда – с небес льется. Мы с собой ничего не забираем, мы – гости на Земле. Надо ценить то время, одно мгновение, которое тебе дано богом. А у художника вообще ограничено время.

Памяти Лучано Паваротти. Галерея Дворца Независимости пополнилась очередным шедевром-25

Художественные выставки проходят во Дворце Независимости не в первый раз, традицию будут сохранять. 14 сентября среди гостей те, кто в полной мере смогут оценить творческие достижения белорусского народа. Работники культуры всех регионов, те, кого назвали «Человек года», а также талантливая молодежь – лауреаты международных конкурсов и фестивалей. Как отметил министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич, сфера культуры в хороших руках.

# Выставка # Культура # Полина Королева # Анастасия Некрашевич # Анна Садовская # Николай Исаёнок # Лучано Паваротти # Анатолий Маркевич # Фотофакт

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