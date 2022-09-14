Памяти Лучано Паваротти. Галерея Дворца Независимости пополнилась очередным шедевром

Новости Беларуси. 14 сентября во Дворце Независимости пополнилась коллекция картин. Свои работы для нее презентовал признанный мэтр кисти Николай Исаенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В преддверии Дня народного единства открылась тематическая выставка, посвященная пейзажам нашей многогранной страны. Работы живописцев разных поколений рассматривали под музыкальное сопровождение юных талантов из разных регионов Беларуси.

Беларусь – страна, где сбываются самые смелые мечты. Статусная площадка страны стала выставочной залой и одновременно сценой для юных музыкантов из всех регионов. Сочетание озорного фольклора и смелых ударных, тонкий голос черно-белых клавиш фортепиано. Оперные голоса тоже звучали по-особому в стенах Дворца Независимости.

Анастасия Некрашевич, учащаяся Гомельского государственного колледжа искусств имени Соколовского:

Музыка сближает. И искусство в целом сближает, окрыляет душу и способствует полету воображения.

Гости Палаца Незалежнасці не только слушали, но и смотрели. На картины художников разных поколений. Индивидуальный стиль, оригинальный мотив, своеобразная передача цвета. Но было в работах и нечто общее – каждый холст пропитала ядреная нежность, жаркая любовь к родной и милосердной земле. Для Анны Садовской, художницы нового поколения, это первая персональная выставка. Ее пейзажи способны отправить в путешествие от просторной Минской области до мистически сизого Воложинского района, от необъятного Браслава до провинциального Бреста.

Анна Садовская, художница:

Каждый раз я ставлю перед собой задачу сделать холст не такой, каким он был в прошлый раз. Показать нашу природу совсем не такой, какой ее показывают (зеленой) на наших открытках. Показать ее, поэтичную, мягкую, какую-то завораживающую, стараться найти свои мотивы и свои отражения.

Художником малого камерного пейзажа себя называет Николай Исаенок. Чаще цветов он пишет родную деревню и много размышляет о ценностях.

Николай Исаенок, художник:

Потому что можно писать красками, а можно писать душой. Есть ценности, которые остаются навсегда, как сахар – сладкий, а соль – соленая. Когда эти ценности, проходит время, а человек возвращается к ним, значит это состоялось.

Мастер кисти подарил Дворцу Независимости работу из большой серии «Цветы», посвященную памяти Лучано Паваротти. На холсте – букет голубых дельфиниумов, буйство зелени. А позади картины, выражаясь фигурально, драматичная предыстория. Расставаться с этим произведением Николаю Исаенку особенно трудно, но художник верит, что картины должны жить, а не пылиться в мастерской.

Николай Исаенок:

Вот я пишу и вдруг слышу: ушел Паваротти – радио. Это был страшный удар. Я назвал, потому что его музыка как будто оттуда – с небес льется. Мы с собой ничего не забираем, мы – гости на Земле. Надо ценить то время, одно мгновение, которое тебе дано богом. А у художника вообще ограничено время.