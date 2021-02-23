Кассир Купаловского театра рассказала, как продаются билеты на «Павлинку»: на конец месяца ещё можно купить

Новости Беларуси. В Купаловском готовятся к большой премьере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти полгода прошло с того дня, как главный драматический театр страны приостановил свою работу. Все эти месяцы шел подбор новой труппы. В конце прошлой недели с обновленным актерским составом и теми, кто не оставил театр, встретился Президент. Глава государства побывал на репетиции «Павлинки», пообщался с актерами. Уже в новом составе легендарный спектакль зрители увидят 3 марта. Ну а 23 февраля стартовала продажа билетов. Вероника Кудринецкая продолжит.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

В зрительном зале пока пусто, но уже 3 марта он заполнится людьми. Сцена тоже оживет. Здесь появятся любимые герои с хутора Крыницкого. Наконец-то можно будет подарить артистам цветы и взять автограф.

Эту пьесу в Купаловском давали сотни раз. И вот «Павлинка» возвращается на историческую сцену в невероятно смелой для классического театра интерпретации. Главреж начинает репетицию. Музыка. Свет. Звучат первые реплики.

Артисты выходят на сцену с улыбкой и передают эмоции пьесы, мастерски сочиненной Купалой. Комедия с национальным колоритом и народным юмором – жемчужина творения автора. Атрибуты деревенской жизни сменяются ярмарочным галопом. Эта театральная карусель переносит нас в начало XX столетия. «Он душа, он жизнь нашего старшего поколения». Что, кроме «Павлинки», покажут на сцене Купаловского в марте?

«Павлинка» действительно заслуживает жизни, а не забвения. Потому что в ее основе огромная сила любви. Меняются актеры и декорации, но симпатия зрителей к этой истории, кажется, действительно не угасает, все билеты почти проданы.

Зинаида Панина, билетный кассир:

Уже многие числа в продаже отсутствуют, такие, как 3, 4 число, 7 марта тоже практически продано. На конец месяца еще можно купить. Очень много заявок коллективных, очень много заявок иногородних. Билеты у нас распространяются в шахматном порядке в связи с эпидемиологической обстановкой. Посещение театра требует обязательно ношения масок в зале. Плюс ко всему у нас будут продаваться программки перед началом спектакля.