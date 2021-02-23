Здесь изучать китайский может даже ребёнок пяти лет. Показываем учебный пункт Института Конфуция в общежитии БНТУ

Мария Баталова, студентка БНТУ:

Китайский язык является сейчас достаточно популярным, он набирает обороты в Европе и вообще в принципе в мире. Янина Кремез, студентка БНТУ:

Китай – это очень красивая страна, очень красивая природа, также китайский язык является очень красивым, иероглифы различные интересные.

Новые перспективы для студентов и китайский для самых маленьких. В канун восточного Нового года в общежитии № 18 Белорусского национального технического университета открылся учебный пункт Института Конфуция по науке и технике. А уже сегодня в филиале рады первым слушателям. Новый учебный пункт Института Конфуция, который появился в общежитии БНТУ, показали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Буквально 15 минут, и ученики уже не только считают до пяти по-китайски, но и с легкостью отвечают на вопросы педагога. Чжан Цзычжэнь, преподаватель китайского языка Института Конфуция по науке и технике БНТУ:

Для начинающих у нас обычно самые простые слова и предложения: как поздороваться, как разговаривать с врачом. Преподавателю сложно говорить на русском, им тоже трудно понимать, а еще после урока преподаватель с учениками как друг.

Так, студентка первого курса после пары занятий уже готова поддержать нехитрый диалог. Мария Баталова:

Эти курсы предлагает пройти наш университет для повышения квалификации, да и в принципе потому что мы китайский язык только начинаем учить, нам предложили повторно проходить программу здесь.

Для многих студентов это особенно удобно, ведь они могут получать новые знания буквально не выходя из дома. Янина Кремез:

Мы учились писать различные иероглифы: счастья, любви, богатства и карьеры. У нас на базе нашего общежития открылся Институт Конфуция, я очень заинтересовалась изучением китайского и решила поучаствовать в различных мероприятиях.

В качестве базы общежитие № 18 было выбрано неслучайно. Марина Цивес, директор Института Конфуция по науке и технике БНТУ с белорусской стороны:

Это общежитие построено при технической помощи Китайской Народной Республики. Руководство нашего университета и мы со своей стороны хотели бы как можно больше рассказать о Китае тем студентам, которые здесь проживают, и нашим студентам, которые обучаются в БНТУ. В первую очередь это обучение инженеров техническому, а также базовому китайскому языку.

Второе – это изучение китайского языка для школьников того района, который находится непосредственно рядом с общежитием. А также, если будет это интересно для родителей, то и для самых маленьких наших слушателей мы тоже открыли небольшой класс. Думаю, что с пяти лет мы уже будем ждать маленьких наших гостей, которые тоже могут попробовать себя в изучении китайского языка.

Анна – будущий логист. Девушка изучает символы Поднебесной уже третий семестр, поэтому сумела удивить не только педагога, но и своих соседей по парте, которые пришли на пробный урок. Анна Кухарчук, студентка БНТУ:

Почти всю базу мы уже прошли. Это для меня было не новое. В перспективе еще изучать китайский язык по специальности, лексику, которая будет нужна при работе.

Но вот вопрос: зачем студентке с продвинутым уровнем начальный? Все просто: чтобы закрепить навыки общения, ведь в будущем это может стать серьезным преимуществом при трудоустройстве. Анна Кухарчук:

Специалист со знанием китайского языка сейчас очень ценится, потому что Беларусь в разных сферах сотрудничает с Китаем. Не только логист, но и вообще любой специалист должен знать, помимо английского, еще и китайский. При наборе на работу будут смотреть, какой язык у нас есть. Будет написано «китайский», может, мы не будем его применять, но эти знания есть, и это уже плюсик.

Марина Цивес:

Сейчас наиболее интересные контакты – это с Китаем. У нас строится и сейчас Великий Камень – очень большая логистическая станция, которая будет открыта там. Очень много логистических путей, которые уже открыты между нашими государствами. Это то, что будет интересно для той молодежи, которая учится сейчас.

Кроме логистов, первыми в национальном техническом университете начали изучать китайский инженеры и менеджеры. Как подчеркивает руководство Института Конфуция, сегодня для взаимодействия специалистов двух стран важна техническая составляющая, поэтому профессиональной лексике тут будут обучать в первую очередь. Ван Лицзюнь, директор Института Конфуция по науке и технике БНТУ с китайской стороны:

Это символ дружбы между двумя странами. Мы развиваем разные учебные пункты, а это символ сотрудничества между двумя университетами. Мы сотрудничали не только в области образования, но и научных инноваций. Мы вместе организовали разные научные мероприятия, например, форумы, конкурсы.

Китайский для детей и взрослых. В планах филиала – дать возможность всем желающим, независимо от возраста и профессии, ближе познакомиться с китайской культурой и традициями. Для этого необходимо заполнить форму на официальном сайте Института Конфуция, указав удобное для занятий время и контакты для связи. Марина Цивес:

Сейчас как раз формируются группы: утро, день, вечер. Это то, что вы можете сейчас выбирать. Преподаватели у нас практически все носители китайского языка, их направляет для нас Китайская Народная Республика. Обучение очень интересное и легкое.

В полную силу филиал заработает 1 марта, так что у вас еще есть время подумать. Также здесь смогут учить родной язык и дети сотрудников индустриального парка, которые длительное время живут и работают в Беларуси. Ван Лицзюнь:

Когда мы начали, китайские родители обратились ко мне с просьбой помочь им. Мы открыли специальные клубы для детей, чтобы они могли продолжать учиться.

Так, сейчас самой маленькой ученице четыре года. Занятия проходят онлайн, но классы уже полностью оборудованы и готовы принять как китайских, так и белорусских малышей. А в скором времени новый филиал Института Конфуция откроется и в 15-й столичной школе.