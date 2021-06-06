Глеб Лапицкий о тех, кто отказался выступать на «Славянском базаре»: если тебе всё равно на твою публику, не едь

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», рассказал о тех, кто отказался принимать участие в мероприятии. Ольга Коршун, ведущая:

Про философию фестиваля через единство к миру и взаимопониманию. Насколько сегодня такой фестивальный девиз актуален? Этот вопрос у меня родился исходя из сегодняшней какой-то шумихи, которая поднялась вокруг фестиваля. Артисты по каким-то причинам отказываются ехать. Как вы на это смотрите? И еще один вопрос. Хорошо, артист был заявлен, его имя появилось в афише, он фестивалю должен заплатить неустойку, поскольку на половине пути отказался? Вы их будете к ответственности призывать?

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Я думаю, что артиста рано или поздно привлечет к ответственности публика. То решение, которое принимает артист, порой, эмоциями, напрямую сказывается на его имидже. Если даже в этот период времени он оказался модным, в сетях его бот-ферма похвалила, то придет тот момент, когда артист скажет: «Почему я не послушался мастодонтов? Почему я тогда не принял сторону Гвердцители, Газманова, Березиной, Губерниева?» Но ни одного артиста, который нам по разным причинам сообщил, что он не приезжает, или те артисты, которые нас поддержали, мы не критикуем никого и не обсуждаем, потому что, к своему счастью, мы понимаем, что такое творческие люди. И этот баланс творчества и эмоций должен у любого человека быть в нормальных пропорциях. Если ты уже переходишь в категорию одних эмоций, то живи тогда в категории одних эмоций. Безусловно, было очень неприятно, я не буду этого скрывать. У нас никто не мог появиться в афише без проработки, без договоренности, но это было в тот период, когда не было еще авансов и финансовых взаимоотношений. Конечно, я не думаю, что мы бы пошли в суды судиться, это не тот имидж фестиваля. Не буду называть никакого артиста, отказался по каким-то причинам, но когда ты слушаешь потом эти причины, ты же посмотри, кто тебе пишет, что тебе комментируют, есть ли за этими комментариями хотя бы один живой человек. Если даже тебе комментируют, ты же посмотри вокруг, не живи в тоннельном мышлении. Второе – ведь артист же сюда ехал, мы его заявляли в афише, чтобы его публика могла увидеть. Но если тебе все равно на твою публику, не едь. Ведь если бы ты был никому не нужен, никакой бы фестиваль, особенно «Славянский базар», тебя бы не пригласил. Значит ты популярен, мы признаем твою популярность, но ты же не нас наказал, ты наказал свою публику, фанатов. Если ты считаешь, что они могут без тебя прожить, значит пускай проживают без тебя. Ольга Коршун:

Это связано, наверное, в том числе и с какой-то политизированностью ситуации, налетом политизированности на фестиваль.

Глеб Лапицкий:

Когда человек покупает билет, спрашивают ли у человека, к какой он партии или политическому взгляду принадлежит. Я звоню артисту и говорю: «Вы знаете, а вы за кого?» Я же так не спрашиваю артистов. Люди, которые хотят играть в политику, мне кажется, что им место не на сцене. Есть выборы, есть думы, парламенты, министерские кресла и так далее. Вот туда. Займитесь и живите по тем принципам. Если же вы человек творчества, значит живите по принципам творчества. Я не буду скрывать, что действительно, как и спорт, так и культура очень часто становятся разменной монетой. Сталевара или рабочего сложной физической профессии ты никогда в жизни не проймешь на эти уговоры, а творческого человека… Ему сказали, у него сердце разболелось и все. Ольга Коршун:

Струны души задели.

Глеб Лапицкий:

Творческие люди – это люди тонкой душевной организации. Зачем напрягать ресурсы и воздействовать на серьезных людей, если можно получить этот хейт. А сколько этот хейт живет? Ну вот неделю поварились. Почему когда первые артисты отказались, сразу: «Дирекция, делайте заявление». А для чего? Мы не какие-нибудь там другие проекты, которые могли бы вывалить ушат грязи на этих артистов, начать скидывать подписанные договоры, подставлять каким-то образом. Если ты поступил так, ты и отвечай за свое действие. Фестиваль «Славянский базар» никогда не строился на скандалах. Мне очень жаль, что тридцатый – нас погрузили в это, но я уверен, что сама реализация этого проекта покажет еще раз, что через искусство к миру и взаимопониманию. То есть идите к миру и взаимопониманию. И артист со сцены должен пропагандировать мир, любовь, вечные ценности. Если ты написал песню и хочешь, чтобы она была законопроектом, тебе надо в другие органы идти.