Спортивный квест и занятия по продвижению местных брендов. Почему стоит поучаствовать на фестивале «Вытокі» в Орше?
Культурно-спортивный фестиваль «Вытокі» пройдет с 3 по 5 июня в Орше. Организаторы создадут праздничную атмосферу, которая покажет культурный, спортивный и экономический потенциал города на Днепре.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – ведущий специалист отдела развития олимпийского движения НОК Республики Беларусь – Алексей Карней.
Какова аудитория вашего фестиваля?
Алексей Карней, ведущий специалист отдела развития олимпийского движения НОК Республики Беларусь:
Спортивно-культурный фестиваль больше ориентирован на семью. Это большой семейный праздник, который сразу направлен на несколько категорий общества, потому что мы начинаем с 3 июня и заканчиваем 5-го. Это направление многопрофильное: это и образование, и культура.
Очень красочная выставка «Колесо времени», которая будет открываться в Орше. Все это кульминацией будет заканчиваться в субботу 5 июня как большой спортивный фест, который плавно перейдет в гала-концерт с участием белорусских звезд.
Какие будут центральные площадки мероприятий?
Алексей Карней:
3-4 июня будет наша образовательно-культурная часть. Центральными площадками культурного направления станет коллегиум в Орше на улице Ленина, где пройдут семинарские занятия по продвижению местных брендов. Эти семинары будут направлены на то, как малый средний бизнес может учитывать специфику региона, находить какие-то плюсы и продвигать свой продукт для целевой аудитории. Это довольно-таки хороший продукт, который в дальнейшем может послужить монетизации проекта.
Какова концепция фестиваля?
Алексей Карней:
Найти свою аудиторию среди всех слоев общества, которая в дальнейшем, имея свою развлекательную часть, перейдет и в субботние мероприятия. Мероприятия будут стартовать в 13:00, центральной площадкой будет Ледовая арена «Локомотив» в Орше и профессиональный комплекс «Олимпиец».
Это специальная памятка для участников мероприятия. Мероприятие семейное, учитывая, что вместе с семьей сюда приходит маленький ребенок, которому всегда интересно посмотреть, что происходит на центральных площадках, каждый гость праздника возрастной категории от четырех до 14 лет получает аттестат участника, в котором есть 15 отделений, и он начинает путешествовать по большому количеству спортивных площадок региона.
В чем это качественно отличается от Лиды? В том, что у каждого региона есть свои виды спорта, свои особенности, свои ремесленные. Они путешествуют по площадкам, у каждого организатора площадки есть своя печать с логотипом вида спорта. Он проходит 15 станций, получает в итоге по финишу подарок от олимпийского комитета в специально оборудованном месте.
После чего на этом ничего не заканчивается, он может пройти дополнительно образовательный квест на знание истории спорта региона, истории спорта Беларуси и участвовать в дальнейшей лотерее от нашего генерального партнера. Это будут беспроводные смарт-часы либо беспроводные наушники. Все это будет проводиться на сцене с прямым включением в таком своеобразном шоу «Самый умный для спортсменов», мы его назвали «Овертайм». На этом сюрпризы не заканчиваются.
Чем отличается лидский фестиваль «Вытокі» от оршанского?
Алексей Карней:
Фестиваль «Вытокі» должен раскрыть все особенности региона. Помимо спортивной части фестиваля, будет организована аллея мастеров, аллея предприятий, которые будут презентовать свой продукт. Северный регион отличается от южного и западного, и каждый хочет себя проявить, показать больше своих заслуг, потому что на этом мероприятии приезжают не только местные, но и гости из соседних регионов.
Каждый раз мы пересматриваем и концертную программу под определенного нашего зрителя, потому что финалом мероприятия будет концерт, который стартует в 19:00 и в котором участвуют наши белорусские звезды такие, как Гюнешь, Жанет, будет выступать группа «Дрозды» с Виталием Карпановым. Чтобы была разноплановая публика, мы привлекаем качественные кавер-бэнды, которые исполняют и современную музыку.
Алена Ланская приглашена на этот фестиваль?
Алексей Карней:
Мы находимся в стартовой позиции, впереди только второй город из семи, поэтому мы всегда выбираем аудиторию и исполнителей, которые качественно смогут усилить это мероприятие в другом регионе.