Спортивный квест и занятия по продвижению местных брендов. Почему стоит поучаствовать на фестивале «Вытокі» в Орше?

Культурно-спортивный фестиваль «Вытокі» пройдет с 3 по 5 июня в Орше. Организаторы создадут праздничную атмосферу, которая покажет культурный, спортивный и экономический потенциал города на Днепре. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – ведущий специалист отдела развития олимпийского движения НОК Республики Беларусь – Алексей Карней. Какова аудитория вашего фестиваля? Алексей Карней, ведущий специалист отдела развития олимпийского движения НОК Республики Беларусь:

Спортивно-культурный фестиваль больше ориентирован на семью. Это большой семейный праздник, который сразу направлен на несколько категорий общества, потому что мы начинаем с 3 июня и заканчиваем 5-го. Это направление многопрофильное: это и образование, и культура. Очень красочная выставка «Колесо времени», которая будет открываться в Орше. Все это кульминацией будет заканчиваться в субботу 5 июня как большой спортивный фест, который плавно перейдет в гала-концерт с участием белорусских звезд.

Какие будут центральные площадки мероприятий? Алексей Карней:

3-4 июня будет наша образовательно-культурная часть. Центральными площадками культурного направления станет коллегиум в Орше на улице Ленина, где пройдут семинарские занятия по продвижению местных брендов. Эти семинары будут направлены на то, как малый средний бизнес может учитывать специфику региона, находить какие-то плюсы и продвигать свой продукт для целевой аудитории. Это довольно-таки хороший продукт, который в дальнейшем может послужить монетизации проекта. Какова концепция фестиваля? Алексей Карней:

Найти свою аудиторию среди всех слоев общества, которая в дальнейшем, имея свою развлекательную часть, перейдет и в субботние мероприятия. Мероприятия будут стартовать в 13:00, центральной площадкой будет Ледовая арена «Локомотив» в Орше и профессиональный комплекс «Олимпиец».

Это специальная памятка для участников мероприятия. Мероприятие семейное, учитывая, что вместе с семьей сюда приходит маленький ребенок, которому всегда интересно посмотреть, что происходит на центральных площадках, каждый гость праздника возрастной категории от четырех до 14 лет получает аттестат участника, в котором есть 15 отделений, и он начинает путешествовать по большому количеству спортивных площадок региона.

В чем это качественно отличается от Лиды? В том, что у каждого региона есть свои виды спорта, свои особенности, свои ремесленные. Они путешествуют по площадкам, у каждого организатора площадки есть своя печать с логотипом вида спорта. Он проходит 15 станций, получает в итоге по финишу подарок от олимпийского комитета в специально оборудованном месте.