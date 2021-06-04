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Он автор «Древа дорог» на новой станции метро. Показываем мастерскую белорусского скульптора Александра Шаппо

04 июня 2021 18:17
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Анна Сушкова, корреспондент:
Папина мастерская как-то завораживала?

Александр Шаппо, скульптор:
Просто у отца была эта атмосфера красок, художников, бородатые люди, волосатые ходили.

Он автор «Древа дорог» на новой станции метро. Показываем мастерскую белорусского скульптора Александра Шаппо -1

Анна Сушкова:
И вы в детстве думали: я вырасту и тоже буду таким же.

Александр Шаппо:
И отращу бороду. Да.

Он сын известного художника, который сам стал, не побоюсь этого слова, выдающимся скульптором. О том, что рисуют его братья, жена и даже сыновья – напоминает целая стена, которую наш герой называет «тотемной».

Он автор «Древа дорог» на новой станции метро. Показываем мастерскую белорусского скульптора Александра Шаппо -4

Сегодня мы оказались в мастерской у автора того самого легендарного «Древа дорог», которое украшает новую станцию метро. А вот какие дороги привели самого Александра Шаппо к творчеству, узнали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Он автор «Древа дорог» на новой станции метро. Показываем мастерскую белорусского скульптора Александра Шаппо -7

Александр Шаппо:
С точки зрения прямого моего вклада в Минск, у меня он есть. Я всегда говорю: у меня самые дешевые экскурсии. Мы заходим за 80 копеек, я вас заведу в музейное пространство – в метро, и вы увидите мою большую творческую работу, четырехметровую. Я туда водил уже не единожды экскурсию, можно и другие станции смотреть, но мне нравится больше всего «Вокзальная».

Он автор «Древа дорог» на новой станции метро. Показываем мастерскую белорусского скульптора Александра Шаппо -10

Ну, а зрителям проекта «Минска и минчане» не нужно платить даже 80 копеек. Мастер провел уникальную виртуальную экскурсию совершенно бесплатно.

Александр Шаппо:
Ко мне приходят в мастерскую, когда люди видят этот планшет, это мы сдавали Минскому городскому монументальному совету работы, и эти планшеты распечатали для показа, и говорят: «А что это так и выглядит?» Я говорю: «Да. Это фото с места событий. Это не макет». Это большой красивый труд не только мой, три архитектора со мной работали.

Он автор «Древа дорог» на новой станции метро. Показываем мастерскую белорусского скульптора Александра Шаппо -13

Анна Сушкова:
Какой смысл вы заложили?

Александр Шаппо:
Это разговор о том, что мы находимся в Минске. Вы видите круг, им обозначают город на карте. Город обозначен точкой – место пересечения. Называется работа «Древо дорог». Это те дороги, которые сходятся в центре. Даже мы с вами встретились здесь в Минске, так и многие люди здесь встречаются. Так как это «Вокзальная», это дороги, которые стекаются, где приезжают люди не только из Беларуси, а со всего мира и встречаются на вокзале. Одновременно это дороги Беларуси, свежевспаханное поле. Одновременно это как линии судьбы на ладони.

Он автор «Древа дорог» на новой станции метро. Показываем мастерскую белорусского скульптора Александра Шаппо -16

Основная концепция – это триединство, потому что это треугольник и в этом заложено, что человек создает это пространство, в котором мы находимся и живем.

Анна Сушкова:
Собственно говоря, человек, который его создает.

Он автор «Древа дорог» на новой станции метро. Показываем мастерскую белорусского скульптора Александра Шаппо -19

Белорусский Зураб Церетели и вправду создал много для нашей страны. Одна из его масштабных работ – скульптура скорбящей матери, которая венчает мемориал «Память» на проспекте Дзержинского.

Он автор «Древа дорог» на новой станции метро. Показываем мастерскую белорусского скульптора Александра Шаппо -22

«У скульптора много памятников не бывает», – шутит сам автор. Но если монументальное искусство для всех, то здесь он занимается творчеством для души. Так, «Мифы Древней Греции» обрели форму и объем. Геракл, Одиссей, Ахилл, Артемида, Минотавр, Ариадна, Венера, Эрос, Нарцисс, Антигона, Ион – со всеми этими персонажами мастер знаком не понаслышке, а сегодня поздороваться с ними можете и вы. Изящные скульптуры древнегреческих героев и выходцев Пантеона – частые гости столичных выставок.

Он автор «Древа дорог» на новой станции метро. Показываем мастерскую белорусского скульптора Александра Шаппо -25

Александр Шаппо:
Я обращаюсь к мифологии, к героям Древней Греции и по-своему их интерпретирую. Это не явный рассказ о том или ином персонаже. Это измышления на тему: а как это могло бы быть.

Анна Сушкова:
А кто привил любовь к мифам древнегреческим?

Александр Шаппо:
Родители – книголюбы. У меня была библиотека дома, я всегда находился среди книг, и оттуда все это пошло. В современном сообществе у ребенка в руках гаджет, а у меня были книги, и я благодарен судьбе, что можно было со стеллажа достать книгу и открыть ее.

Он автор «Древа дорог» на новой станции метро. Показываем мастерскую белорусского скульптора Александра Шаппо -28

Я в многодетной семье родился. Я – старший сын. С нами оставалась мать и она занималась нашим воспитанием. У меня мать – преподаватель высшей категории начальных классов. Поэтому мы пошли в школу, все читали и писали – для нас первых три года было очень легко и свободно, потому что всему подготовила нас мать. Не говоря о том, что мама дала и карандаш, когда надо было, и кусок пластилина.

Но от этого в мастерскую отца тянуло не меньше. У творчества особая аура – признается наш собеседник. И там, среди красок и холстов, рождалось много интересных задумок.

Он автор «Древа дорог» на новой станции метро. Показываем мастерскую белорусского скульптора Александра Шаппо -31

Александр Шаппо:
Такой определенный шарм у творчества, что люди были не похожи на сообщество, которое рядом. Они были вольны в своих высказываниях или апеллировали не к обывательским каким-то потребностям, а говорили о высоких целях, читали стихи. Я помню, что отец читал Омара Хайяма публично и его друзья тоже, у них были такие поэтические соревнования.

Он автор «Древа дорог» на новой станции метро. Показываем мастерскую белорусского скульптора Александра Шаппо -34

Фотографы, книголюбы, любители антиквара и, конечно же, художники – все эти люди вдохновляли будущего скульптора. Но большее впечатление, нежели творческая богема, на Александра произвел город детства.

Александр Шаппо:
В Новополоцке в тот момент была большая пропаганда монументального искусства, там даже был съезд монументалистов Советского Союза. На каждом подъезде тогда делались мозаики. У нас работал такой скульптор Лев Оганов, он делал деревянные скульптуры. Я с отцом заходил и к скульпторам, и к монументалистам и видел, что эти люди этими руками делают эти замечательные вещи.

Он автор «Древа дорог» на новой станции метро. Показываем мастерскую белорусского скульптора Александра Шаппо -37

В нашей жизни сегодня намного меньше монументального искусства – сетует Александр Шаппо. На площади Строителей в Новополоцке до сих пор сохранилось огромное мозаичное полотно из смальты.

Он автор «Древа дорог» на новой станции метро. Показываем мастерскую белорусского скульптора Александра Шаппо -40

Александр Шаппо:
Я понимал, что это прекрасно, хотелось бы этим жить. Я не хотел быть ни космонавтом, ни военным, никем. Я хотел быть художником всегда.

И эта мечта сбылась. А на память о первых экспериментах с карандашом и кистью осталось несколько шедевров.

Анна Сушкова:
Что это за рисунок и когда он был сделан? Помните его историю?

Александр Шаппо:
Я на самом деле историю не помню, но отец мне достал из своей тайной папки и говорит: «Вот ты меня нарисовал в детстве». Я нарисовал, подпись свою поставил под этой работой.

Он автор «Древа дорог» на новой станции метро. Показываем мастерскую белорусского скульптора Александра Шаппо -43

Анна Сушкова:
Можно считать первое такое творчество, правильно?

Александр Шаппо:
Не самое первое творчество. Я думаю, что уже раньше было, но тем не менее посвящение отцу. И он похож на самом деле.

Он автор «Древа дорог» на новой станции метро. Показываем мастерскую белорусского скульптора Александра Шаппо -46

Как считает Александр Шаппо, в рабочих моментах тоже есть своя красота. Поэтому пространство, в котором он создает свои скульптуры, особенное.

Анна Сушкова:
Это ваш рабочий стол. Над чем вы сейчас работаете?

Александр Шаппо:
Это Юдифь, у меня посвящение библейской теме. У меня идет перекличка: и христианская тема, и мифология, и славянская мифология, и иногда мои персонажи, которых я люблю, собаки шагают.

Он автор «Древа дорог» на новой станции метро. Показываем мастерскую белорусского скульптора Александра Шаппо -49

Здесь есть даже экспозиция музыкальных инструментов. Ее скульптор именует «спасенный оркестр». Когда-то все эти трубы, флейты, саксофоны и кларнеты везли на переплавку. Но благодаря отцу, Владимиру Шаппо, который их выкупил за небольшие деньги, теперь украшают мастерскую целой династии талантливых художников. Есть тут и много уникальных фото.

Он автор «Древа дорог» на новой станции метро. Показываем мастерскую белорусского скульптора Александра Шаппо -52

Александр Шаппо:
Приятные воспоминания. Я участвовал в восьмом биеннале в Пекине. Огромнейшая делегация, 300 человек здесь. Белорусский павильон, где было 13 художников, среди которых был я, представлял Беларусь.

Он автор «Древа дорог» на новой станции метро. Показываем мастерскую белорусского скульптора Александра Шаппо -55

К слову, к Александру Шаппо рано пришла слава. Поэтому география выставок, в которых он участвовал, без ложной скромности – охватывает полмира. Прибалтика, Япония, Германия, Нидерланды, Великобритания, Бельгия, Испания, Соединенные Штаты – о творчестве этого человека знают даже за океаном. Но есть страна, которая художнику остается неизменно дорога.

Он автор «Древа дорог» на новой станции метро. Показываем мастерскую белорусского скульптора Александра Шаппо -58

Александр Шаппо:
Я люблю Беларусь. Я не путешественник. Мне здесь все греет, Минск меня греет, улицы Минска, природа Беларуси. Я человек места. Мой любимый – Советский район и немножко Первомайского. У меня так получилось, на границе прошел огромный кусок моей жизни. В Минск я приехал в 1986-м году. На территории Первомайского района находится гимназия-колледж искусств Ахремчика, и я там огромное количество времени провел. В парке Челюскинцев и в школе я провел три года, после я ушел в армию служить. Я полгода служил в Печах, после меня распределили все равно в Минск, я служил на Захарова в гараже штаба. Получил водительское удостоверение в ДОСААФ, и в военном билете у меня было написано «художник-водитель». У меня профессиональные права, которые на две категории B, C. Я могу грузовик водить и могу быть дальнобойщиком.

Он автор «Древа дорог» на новой станции метро. Показываем мастерскую белорусского скульптора Александра Шаппо -61

После службы в армии наш герой поступил в Академию искусств. Захарова, Сурганова, Макаенка – вот такой Минск Александра Шаппо. Место, где мы находимся прямо сейчас – Некрасова, 11 – тоже памятное.

Александр Шаппо:
Это единственное здание, как мастерские, сохранившиеся с 1932-го года, довоенное. Оно находится здесь рядом, и там были все наши народные художники: от Азгура, Глебова – огромное количество художников в этом здании находились и работали.

Он автор «Древа дорог» на новой станции метро. Показываем мастерскую белорусского скульптора Александра Шаппо -64

Авторские стеллажи – настоящие арт-объекты. Дело рук творческого семейства служит не только для хранения предметов искусства, фотографий и книг.

Александр Шаппо:
Я называю это «Мое посвящение Питу Мондриану». У него есть одна из таких работ «Буги-Вуги на Бродвее». Он делал под 90 градусов такие цветные квадраты. Так вот каркас стеллажа очень похож на работу Пита Мондриана.

Он автор «Древа дорог» на новой станции метро. Показываем мастерскую белорусского скульптора Александра Шаппо -67

Эрнст Барлах, Вильгельм Лембрук, Эгон Шиле, Обри Бердслей – художественные вкусы Александа Шаппо очень отличаются от общепринятых. Как и сами работы – утонченные, метафоричные и невероятно красивые. И этот человек не устает удивлять.

Он автор «Древа дорог» на новой станции метро. Показываем мастерскую белорусского скульптора Александра Шаппо -70

Александр Шаппо:
Я всегда говорил, что в Минске должен быть парк скульптуры. Надеюсь, что Минск придет к этому. Парк скульптуры – это необязательно парк Горького нужно насыщать скульптурой, это может быть какой-то ландшафт, это может быть набережная Свислочи, какой-то проспект. Если потенциально, то о парке скульптуры можно было бы думать на перспективу и двигаться к этому.

# Скульптура в Минске # Культура # Анна Сушкова # Александр Шаппо # Фотофакт # Искусство

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