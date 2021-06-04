«Это вся моя жизнь». Показываем уникальные работы белорусского скульптора Эдуарда Астафьева

В выставочном зале имени Андрея Бембеля открылась персональная выставка известного белорусского скульптора Эдуарда Астафьева, которая получила название «Отражение».

Представленные на выставке скульптуры – лишь небольшая часть творчества художника. Эдуард Астафьев славится своими монументальными произведениями. Уникальные работы белорусского скульптора показали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Одна из самых известных работ – памятник Франциску Скорине, установленный в Праге. Интересно, что пять веков назад белорусский первопечатник работал на этом месте садовником.

В экспозиции представлены работы разных лет. Разнообразен и материал, используемый скульптором, – бронза, сталь, алюминий, камень и дерево.

Эдуард Астафьев, скульптор, член Белорусского союза художников:

Искусство – это средство отображения жизни методом художественных образов. Это вся моя жизнь, то, что я вижу, то, что я ощущаю. Наверное, каждый художник в своей жизни отображал эти образы. То, что мне близко, то, что меня волнует, то, о чем я переживаю, и отображаю интересных людей или какие-то события, или просто вещи с юмором, или вещи, связанные с красивым образом, особенно женские образы. Мне в скульптуре нравится все: начиная от медалей и те же портреты, и скульптурные композиции.

В своих скульптурах художник отражает тему войны. Среди его станковых работ – произведение, посвященное памяти отца-ветерана, а также несколько мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне.

Эдуард Борисович мастерски передает ощущение движения, пластики тела и при этом отличается нетипичными и даже гротескными работами с использованием деталей производственного оборудования. Каждое произведение – повод задуматься о великом и героичном или просто улыбнуться красоте жизни.

Эдуард Астафьев:

Это Герой Советского Союза – Виктор Алексеевич Золотов. Он сбил 17 самолетов и еще 11 самолетов в групповом полете. Всего 28 самолетов числится за ним. Я так композицию и назвал «28». Эту работу я решил сделать уже после его жизни. Это работа из кованого металла. Мне нравится работа, связанная с металлом, с обработкой. Тем не менее я люблю работать и в мраморе, и в граните, и в дереве.

Многие работы скульптор посвятил памяти белорусских писателей, ученых, историков и деятелей культуры.