Насколько окупается «Славянский базар»? Отвечает директор фестиваля

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», рассказал, насколько окупается мероприятие. Ольга Коршун, ведущая:

Понятно, что «Славянский базар» славится тем, что там выступают действительно признанные звезды: Тамара Гвердцители, Филипп Киркоров, Олег Газманов и многие другие. А что касается тех звезд, которые сейчас популярны именно у молодых людей?

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Он никогда не позиционировал себя как фестиваль для молодежи, но он всегда себя позиционирует как фестиваль, на котором молодежь тоже может найти себе проекты. У нас всегда есть, называется либо «Ритмы лета», либо называется Europa plus. Под разными названиями эти концерты собирают как раз таки пул самых молодых исполнителей. В этом году с субботы на воскресенье, 18-го в ночь, если я не ошибаюсь, будет точно такой же в «Ритмах лета» фестивальный концерт. Но когда мы говорим о «Славянском базаре», мы не должны забывать, что когда придумывался «Славянский базар», он был для молодежи. Сейчас эта молодежь уже выросла, но она росла вместе со «Славянским базаром». Всегда, когда начинают меня критиковать, что там так мало молодежи, я говорю: «Хорошо, но для молодежи есть один, второй, третий фестиваль, а вот людям 40+, 50+, 60+, 70+ не надо? Они уже не наше общество? Им не надо ходить на концерты?» На «Славянском базаре» может не найти только слепой себе что-то, что он хочет найти. Потому что если ты любишь классическую музыку и не любишь гламурные тусовки, то ты можешь пойти на мировой джаз с Пташкой. Если ты любишь театральные программы, ты нигде не увидишь за четыре дня четыре репертуарных спектакля как, например, Театр на Юго-Западе, Театр киноактера, Смоленский театр Грибоедова, то есть если ты хочешь найти себе проект, это необязательно такой большой, помпезный проект в Летнем амфитеатре. Ведь в Летнем амфитеатре в этом году заявлено девять проектов, по большому счету каждый из этих проектов может претендовать на отдельный фестиваль, потому что состав этих проектов огромный. Там артисты совершенно разной аудитории. Это и шансон, и «Золотой хит», это и мировая опера, тут же может быть и конкурс молодых исполнителей, совершенно разные проекты.

Ольга Коршун:

Еще один пункт, за который можно зацепиться, поинтересоваться у директора: насколько фестиваль окупаем? Открываешь СМИ, любят посчитать, кто и сколько денег вложил, намекая на то, что государство вкладывает туда деньги, из бюджета Союзного государства туда тоже вкладываются деньги. Фестиваль окупаем? Как это отражается на ценовой политике, что касается продажи билетов?

Глеб Лапицкий:

Первый правильный вопрос, который вы задали, – ценовая политика фестиваля. В Летний амфитеатр мы можем попасть от 25 белорусских рублей, это опять-таки показывает социальную направленность. Почему он может себе позволить быть социально направленным? Потому что у него есть поддержка государства. Но когда нас критикуют, что мы забираем что-то у государства, я всегда акцентирую внимание, что и государство, и союзный бюджет, и наш государственный бюджет, Министерство культуры, финансируют фундаментальные вложения. Он финансирует конкурс, он финансирует проекты Союзного государства. Ни один рубль на коммерческий проект не был потрачен за 30 лет на этом фестивале. Если это просто сольник для валового сбора, то это просто сольник для валового сбора. И это задача дирекции – сделать так, чтобы он продался, окупился и так далее. В разные годы до 90 % мы окупались. 10 % – это люфт, который... Мы не смогли бы на коммерческой основе поставить ни конкурс, ни интеграционные наши проекты, ведь Союзное государство – это не только концерт на сцене Летнего амфитеатра.

Глеб Лапицкий:

Самое главное, что есть поддержка государства в организационной части. Когда мы, например, в прошлом году единственные в мире смогли провести реальный офлайн-фестиваль, вот это заслуга нашего государства и республиканского оргкомитета, потому что все мы сложили все пазлы, чтобы на правительственном уровне, на уровне логистики, на уровне организации карантинных всех мероприятий, эпидемиологических, противоэпидемиологических мероприятий реализовать этот проект. Ведь страны отказывались от этого проведения. И не только отказывались, потому что были какие-то локдауны и запреты, а потому что физически это было сделать невозможно. Легче было отказаться. Мне кажется, у нас никогда в менталитете белорусов нет этого: идти по пути наименьшего сопротивления. Это дает результаты. Теперь мы можем сказать, что «Славянский базар» – это не только один из тех немногих фестивалей, который может сказать, что ему 30 лет, но и который независимо ни от чего реализовывался ежегодно. Ольга Коршун:

Вы ведете статистику, из каких стран приезжают любители «Славянского базара»?

Глеб Лапицкий:

Официальная статистика у нас есть, за 30 лет в фестивале приняли участие представители более 80 стран. Это именно аккредитованные люди, которые приезжают. География их расширяется с каждым годом. А что касается наших гостей, которые приезжают, ведь в Витебск многие приезжают к своим родственникам, кто-то в отпуск. Многие наши жители Витебска уезжают, тут есть несколько причин: многие не любят шум, но многие за период шесть-семь дней зарабатывают на сдаче своей недвижимости столько, что можно потом год жить и не переживать. Ольга Коршун:

То есть фестиваль по-любому окупается.