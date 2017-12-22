«Гэта неабходны праект, які цудоўна стварае тэлеканал СТВ»: як адбыўся фінальны канцэрт «Залатая калекцыя беларуская песнi» у Мінску. Рэпартаж СТВ

Гэтага моманту чакалi ўсе – лепшыя артысты краіны, каманда «Сталічнага тэлебачання» і гледачы. У Палацы Рэспублікі адбыўся грандыёзны фінал праекта «Залатая калекцыя беларускай песні».

Падрыхтоўка да сапраўднага музычнага свята вялася доўгi час – да кульмiнацыйнага шоу старанна адбiралiся толькi лепшыя кампазiцыi са скарбонкi беларускай песеннай культуры. Творы на вершы класiкаў i творчыя экспромты аб’ядналiся ў адзiную праграму, каб кожны мог i панастальгiраваць, i адначасова прыемна здзiвiцца. Для артыстаў – вялiкi гонар прымаць удзел у такiм цудоўным i яскравым праекце. Таму, перед тым як выйсцi на сцэну, кожны iмкнуўся стварыць непаўторны вобраз i як мага больш часу парэпецiраваць за кулiсамi. Перад грандыёзным фiналам праект «Залатая калекцыя беларускай песнi» завiтаў у Салiгорск, Гомель, Бабруйск, Полацк, Маладзечна, Гродна. Таму яго па праве можна лiчыць сапраўдным перасоўным фестывалем. У кожным з гарадоў канцэрты праходзiлi з аншлагам. Не стаў выключэннем i Мiнск. У вялiкай зале Палаца Рэспублiкi не было нiводнага вольнага месца. Гледачы з нецярпеннем чакалi выхаду на сцэну любiмых артыстаў, сярод якiх – цэлае сузор’е: Ядзвiга Паплаўская, Iрына Дарафеева, Мiкалай Скорыкаў, Анатоль Ярмоленка, Руслан Аляхно, Алёна Ланская, Наталля Тамела, Аляксандр Саладуха разам з дачкой.

Iрына Дарафеева, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь:

«Залатая калекцыя беларуская песні» – гэта сапраўдны гонар нашай краіны. Мы вельмі ўдзячны праекту, таму шта гучаць нашыя родныя беларускія песні. Падчас канцэрта артысты выступалi ў суправаджэннi Прэзiдэнцкага аркестра Рэспублiкi Беларусь. Таму нумары атрымалiся максiмальна шчырымi i пранiкнёнымi. Руслан Аляхно:

Вялікі дзякуй Віктару Бабарыкіну і яго аркестру. За цудоўныя моманты, якія адчуваеш, калі спяваеш з аркестрам.

Віктар Бабарыкін, галоўны дырыжор Прэзідэнцкага аркестра Рэспублікі Беларусь, заслужаны артыст РБ:

Мне, как дирижёру, как музыканту, очень приятно исполнять музыку наших белорусских авторов. Это, действительно, яркое событие нашей страны, потому что у нас есть прекрасные композиторы и прекрасные авторы.

Гледачы мелi магчымасць убачыць на сцэне таксама аўтараў і кампазiтараў, якiя стварылi столькi цудоўных песень, што кранаюць сэрца. За папулярызацыю беларускай музычнай спадчыны ўдзельнiкi канцэрта атрымалi спецыяльныя дыпломы. Ксенія Жук, салістка «NAVIBAND»:

Мы атрымлімаем вялікую асалоду, што прымаем удзел у такім мерапрыемстве. Арцём Лук’яненка, саліст «NAVIBAND»:

Наш мінулы год быў вельмі насычаны і цудоўна тое, што завяршаецца ён адзнакай нашай аўтарскай песняй, якую мы выканалі ў «Залатой калекцыі беларускай песні».

Анатоль Ярмоленка, народны артыст Беларусі:

Я лічу, што гэта неабходны праект, які цудоўна стварае тэлеканал СТВ. І гэтыя песні, якія крочаць па жыцці з нашым народам, з кожным чалавекам, які слухае і любіць гэтыя песні. Гэта вельмі важна.