Композитор Иванов: «Песня «Раз ды разок» написана в квартире Владимира Короткевича»

Валерий Иванов, композитор, народный артист Беларуси в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Егор Хрусталёв, ведущий:

Когда называют Вашу фамилию, вспоминают большое количество, в большей степени, эстрадных хитов. Причём, они имеют одну такую отличительную особенность. К примеру, такие песни, как «Раз ды разок» или «Гуляць дык гуляць» – формально полное ощущение, что это такая настоящая народная песня. Быть более талантливым, чем народ, невозможно, но попытаться сделать так, как он – это, наверное, большой талант. Вы сознательно пытались это сделать? Или это произошло случайно?

Валерий Иванов, композитор, народный артист Беларуси:

Я хочу Вам сказать, вообще, такую традиционную последовательную педагогическую науку, как студент консерватории на первых курсах. Анатолий Васильевич Богатырёв всегда студентов приобщал к изучению белорусской народной песни. И чем больше мы будем, так сказать, вникать, играть, исполнять, пропитываться этим духом, тем это лучше будет. Вы в своём творчестве будете, волей-неволей, где-то подсознательно… Звучать какие-то интонации, обороты народной песни. Я думаю, что я очень много услышал в этой жизни и поиграл белорусской народной песни, которая приблизила меня к тому, что, во-первых, я никогда не цитировал, а писал свою оригинальную музыку.

У меня есть и концерт для оркестра имени Жиновича – я там тоже использую оригинальную мелодию.

Почему я так говорю: та, которая приближена к народной песне, но она – авторская. А что касается песни «Раз ды разок», то она написана в квартире Владимира Короткевича. Там был инструмент и я с поэтом зашёл к родной сестре Короткевича, и на этом инструменте я показал вот это. Вот такие, может быть, Божеские подарки, которые передавались, может быть, от стен, внутри которых творил выдающийся литератор. Может быть, они.