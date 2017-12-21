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«Комиссия приняла его. Я был счастлив»: композитор Иванов, написавший первый гимн Беларуси для Олимпиады

21 декабря 2017 19:28
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Валерий Иванов, композитор, народный артист Беларуси в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Валерий Иванов, композитор, народный артист Беларуси:
Что касается олимпийского гимна, это была идея тогда министра спорта и первого президента Национального олимпийского комитета Рыженкова Владимира Николаевича. Он ко мне обратился, я сразу же почувствовал государственный… Понимаете, когда к тебе обращается…

Государственную задачу, которую я должен, как композитор выполнить.

И я к этому отнёсся, естественно, очень-очень серьёзно. И, как сейчас помню, когда была выполнена эта работа, прослушивали в министерстве спорта этот олимпийский гимн Беларуси, собрались все тогда президенты федераций. И вся эта комиссия приняла этот гимн. Я был счастлив. И это произошло накануне выступления на зимней Олимпиаде в Лиллехаммере нашей самостоятельной команды в зимних видах спорта.  

# Культура # Валерий Иванов # Белорусские исполнители

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