«Комиссия приняла его. Я был счастлив»: композитор Иванов, написавший первый гимн Беларуси для Олимпиады

Валерий Иванов, композитор, народный артист Беларуси в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Валерий Иванов, композитор, народный артист Беларуси:

Что касается олимпийского гимна, это была идея тогда министра спорта и первого президента Национального олимпийского комитета Рыженкова Владимира Николаевича. Он ко мне обратился, я сразу же почувствовал государственный… Понимаете, когда к тебе обращается…

Государственную задачу, которую я должен, как композитор выполнить.

И я к этому отнёсся, естественно, очень-очень серьёзно. И, как сейчас помню, когда была выполнена эта работа, прослушивали в министерстве спорта этот олимпийский гимн Беларуси, собрались все тогда президенты федераций. И вся эта комиссия приняла этот гимн. Я был счастлив. И это произошло накануне выступления на зимней Олимпиаде в Лиллехаммере нашей самостоятельной команды в зимних видах спорта.