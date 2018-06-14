Фестиваль «Молодечно-2018». Специальный репортаж

Новости Беларуси. Как проходил конкурс исполнителей белорусской эстрадной песни в Молодечно, рассказали в программе «Специальный репортаж».
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