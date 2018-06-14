«Чымся песцячыся»: как Наталья Гайда учила белорусский язык

Когда-то ей, как и белорусскому «Песняру» Владимиру Мулявину, пришлось приехать в Беларусь из Свердловска. Но это не помешало белорусский язык ощутить своим.

И для неё это – особое наслаждение.

Наталья Гайда, народная артистка БССР, солистка Белорусского государственного академического музыкального театра:

Есть какие-то, конечно, слова, которые сразу без контекста не понятны. Например, «дываны». Я решила, что это – диван. Но в контексте я понимала смысл.

И первое, что мы сделали с мамой – пошли в театр Янки Купалы.

А когда я стала в театре, одним из первых спектаклей полностью на белорусском языке была «Павлинка». Это – наш знаковый такой спектакль. И я – Павлинка. И какие-то звукосочетания дома проговаривала, например, «чымся песцячыся», чтобы быстро, а потом я получала такое удовольствие, что «чымся песцячыся тут у маладой дзяўчыны».

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