«Чымся песцячыся»: как Наталья Гайда учила белорусский язык

Ещё одну грань к синтезу культур на фестивале «Молодечно-2018» добавила примадонна белорусской оперетты Наталья Гайда.
Ещё одну грань к синтезу культур на фестивале «Молодечно-2018» добавила примадонна белорусской оперетты Наталья Гайда.
На этом фестивале звучит исключительно белорусская песня и поэтическое слово.
И для неё это – особое наслаждение.
Когда-то ей, как и белорусскому «Песняру» Владимиру Мулявину, пришлось приехать в Беларусь из Свердловска. Но это не помешало белорусский язык ощутить своим.
Наталья Гайда, народная артистка БССР, солистка Белорусского государственного академического музыкального театра:
Есть какие-то, конечно, слова, которые сразу без контекста не понятны. Например, «дываны». Я решила, что это – диван. Но в контексте я понимала смысл.
И первое, что мы сделали с мамой – пошли в театр Янки Купалы.
А когда я стала в театре, одним из первых спектаклей полностью на белорусском языке была «Павлинка». Это – наш знаковый такой спектакль. И я – Павлинка. И какие-то звукосочетания дома проговаривала, например, «чымся песцячыся», чтобы быстро, а потом я получала такое удовольствие, что «чымся песцячыся тут у маладой дзяўчыны».