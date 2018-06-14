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«Инструмент из Индии. По звучанию напоминает гармошку»: Алина Чижик в Гродно учит йоге для голоса

14 июня 2018 19:17
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За кулисами конкурса исполнителей белорусской эстрадной песни в Молодечно – волнение. Его прячут за шутками и до выхода на сцену шлифуют каждую ноту.

«Инструмент из Индии. По звучанию напоминает гармошку»: Алина Чижик в Гродно учит йоге для голоса -1

Для разминки – дыхательная гимнастика.

«Инструмент из Индии. По звучанию напоминает гармошку»: Алина Чижик в Гродно учит йоге для голоса -4

Алина только известной всем вокалистам методикой Стрельниковой не обходится. Исполнительница из Гродно – сама педагог по вокалу и даже йоги для голоса. Девушка, вообще, поклонница культуры Востока.

Вот и эту таинственную шкатулку привезла оттуда.

«Инструмент из Индии. По звучанию напоминает гармошку»: Алина Чижик в Гродно учит йоге для голоса -7

Алина Чижик, финалист Национального конкурса исполнителей белорусской эстрадной песни «Молодечно-2018»:
Инструмент прилетел прямо из Индии, называется он шрути-бокс.

Концепция его состоит из мехов.

Даже чем-то по звучанию напоминает нашу гармошку.

«Инструмент из Индии. По звучанию напоминает гармошку»: Алина Чижик в Гродно учит йоге для голоса -10

Его функция помочь вокалисту настроиться на нужный тон и держать этот тон на протяжении всей песни. Такая палочка-выручалочка, я бы сказала.

Волшебный ящик.

Фестиваль «Молодечно-2018». Специальный репортаж

# Белорусские исполнители # Культура # Алина Чижик

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