«Инструмент из Индии. По звучанию напоминает гармошку»: Алина Чижик в Гродно учит йоге для голоса

За кулисами конкурса исполнителей белорусской эстрадной песни в Молодечно – волнение. Его прячут за шутками и до выхода на сцену шлифуют каждую ноту.
За кулисами конкурса исполнителей белорусской эстрадной песни в Молодечно – волнение. Его прячут за шутками и до выхода на сцену шлифуют каждую ноту.
Для разминки – дыхательная гимнастика.
Алина только известной всем вокалистам методикой Стрельниковой не обходится. Исполнительница из Гродно – сама педагог по вокалу и даже йоги для голоса. Девушка, вообще, поклонница культуры Востока.
Вот и эту таинственную шкатулку привезла оттуда.
Алина Чижик, финалист Национального конкурса исполнителей белорусской эстрадной песни «Молодечно-2018»:
Инструмент прилетел прямо из Индии, называется он шрути-бокс.
Концепция его состоит из мехов.
Даже чем-то по звучанию напоминает нашу гармошку.
Его функция – помочь вокалисту настроиться на нужный тон и держать этот тон на протяжении всей песни. Такая палочка-выручалочка, я бы сказала.
Волшебный ящик.