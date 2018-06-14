«Инструмент из Индии. По звучанию напоминает гармошку»: Алина Чижик в Гродно учит йоге для голоса

За кулисами конкурса исполнителей белорусской эстрадной песни в Молодечно – волнение. Его прячут за шутками и до выхода на сцену шлифуют каждую ноту.

Для разминки – дыхательная гимнастика.

Алина только известной всем вокалистам методикой Стрельниковой не обходится. Исполнительница из Гродно – сама педагог по вокалу и даже йоги для голоса. Девушка, вообще, поклонница культуры Востока. Вот и эту таинственную шкатулку привезла оттуда.

Алина Чижик, финалист Национального конкурса исполнителей белорусской эстрадной песни «Молодечно-2018»:

Инструмент прилетел прямо из Индии, называется он шрути-бокс. Концепция его состоит из мехов. Даже чем-то по звучанию напоминает нашу гармошку.