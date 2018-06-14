Как Дранько-Майсюк написал «Польку белорусскую»: «На Новый год, чтобы поздравить маму, которая очень любила этот танец»

Музыкальный подарок композитору. 80-летие Игоря Лученка на фестивале «Молодечно-2018» праздновали гала-концертом неслучайно.
Музыкальный подарок композитору. 80-летие Игоря Лученка на фестивале «Молодечно-2018» праздновали гала-концертом неслучайно.
Многие хиты родились, благодаря фестивалю.
Песни, которые звучали здесь, иногда не только соответствовали духу времени, но и опережали его.
Поэтому и сегодня их поёт весь зал.
Например, «Польку белорусскую».
Леонид Дранько-Майсюк, поэт:
Я создал эту песню, как стихотворение 1 января 1993 года. На Новый год создал, чтобы поздравить свою маму, которая очень любила белорусскую польку, этот танец.
И меня научила танцевать этот чудесный белорусский танец.
И когда это стихотворение появилось у меня, я понял, что оно – песенное. Я тут же позвонил Игорю Михайловичу Лученку. Тогда же все польки, которые он знал, он проиграл и придумал свою мелодию. Вот так неожиданно появилась эта песня.