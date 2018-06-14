Как Дранько-Майсюк написал «Польку белорусскую»: «На Новый год, чтобы поздравить маму, которая очень любила этот танец»

Песни, которые звучали здесь, иногда не только соответствовали духу времени, но и опережали его.

Поэтому и сегодня их поёт весь зал.

Например, «Польку белорусскую».

Леонид Дранько-Майсюк, поэт:

Я создал эту песню, как стихотворение 1 января 1993 года. На Новый год создал, чтобы поздравить свою маму, которая очень любила белорусскую польку, этот танец.

И меня научила танцевать этот чудесный белорусский танец.

И когда это стихотворение появилось у меня, я понял, что оно – песенное. Я тут же позвонил Игорю Михайловичу Лученку. Тогда же все польки, которые он знал, он проиграл и придумал свою мелодию. Вот так неожиданно появилась эта песня.

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