«Это – рассказ меча о пережитой битве»: каким будет памятник «Слову о полку Игореве» на Немиге

Несколько лет назад скульптор Александр Прохоров в соавторстве выиграл национальный конкурс на создание памятника «Слово о полку Игореве». Широко известно, что в этом произведении упоминается битва на Немиге. «Взвешивают товар, и стоит купец – торгуется»: о скульптуре «Городские весы» в Минске рассказал автор

Александр Прохоров, скульптор:

От момента, когда произошла эта битва, современный Минск ведёт летоисчисление. По сути, он ведёт от дня своей гибели. И похожая же история произошла во Вторую мировую войну, когда он полностью, фактически, был уничтожен. И восстал из пепла. «Очень сложно было представить лицо этого человека»: как создавали скульптуру Кирилла Туровского у БГУ

Идея памятника вынашивалась скульптором годами, прежде чем она появилась в форме.

Александр Прохоров, скульптор:

Это – рассказ меча о пережитой битве. Издали он, как будто, ржавый такой. То есть, ты не видишь этой баталии, которая происходит – тебе кажется, что он ржавый. «При увеличении идёт очень сильная физическая нагрузка»: автор скульптуры Всеслава Чародея в Полоцке показал её макет

А подходишь ближе – и уже различаешь фигуры людей.

Раньше город начинался от камня.

Камень идёт, слоистый. С архитектором Соколовым мы придумали такой слоёный камень. И на слоях – фразы идут из «Слова о полку Игореве». Я, как сам минчанин, человек, который родился в Минске, когда уже стал заниматься искусством, мне всегда хотелось сделать нечто, посвящённое этому. «Сразу ощутил, что у него какой-то свой дух есть»: Александр Прохоров о здании-мастерской легендарных скульпторов

Я видел, что эта тема не решена. Эти работы уже нашли свои постаменты.