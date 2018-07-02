«Это – рассказ меча о пережитой битве»: каким будет памятник «Слову о полку Игореве» на Немиге
Несколько лет назад скульптор Александр Прохоров в соавторстве выиграл национальный конкурс на создание памятника «Слово о полку Игореве».
Широко известно, что в этом произведении упоминается битва на Немиге.
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Александр Прохоров, скульптор:
От момента, когда произошла эта битва, современный Минск ведёт летоисчисление.
По сути, он ведёт от дня своей гибели.
И похожая же история произошла во Вторую мировую войну, когда он полностью, фактически, был уничтожен. И восстал из пепла.
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Идея памятника вынашивалась скульптором годами, прежде чем она появилась в форме.
Александр Прохоров, скульптор:
Это – рассказ меча о пережитой битве.
Издали он, как будто, ржавый такой.
То есть, ты не видишь этой баталии, которая происходит – тебе кажется, что он ржавый.
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А подходишь ближе – и уже различаешь фигуры людей.
Раньше город начинался от камня.
Камень идёт, слоистый. С архитектором Соколовым мы придумали такой слоёный камень.
И на слоях – фразы идут из «Слова о полку Игореве».
Я, как сам минчанин, человек, который родился в Минске, когда уже стал заниматься искусством, мне всегда хотелось сделать нечто, посвящённое этому.
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Я видел, что эта тема не решена.
Эти работы уже нашли свои постаменты.
Рассказ же меча о пережитой битве на Немиге пока ждёт своего часа.