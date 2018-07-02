«Сразу ощутил, что у него какой-то свой дух есть»: Александр Прохоров о здании-мастерской легендарных скульпторов

Александр Прохоров, скульптор:

Здание очень интересное. Я когда впервые в него попал, сразу ощутил, что у него какой-то свой дух есть. И я с интересом узнал, что здесь работал скульптор Грубэ, после войны здесь работали скульптор Азгур, скульптор Селиханов, скульптор Глебов.

«Очень сложно было представить лицо этого человека»: как создавали скульптуру Кирилла Туровского у БГУ