Прямой эфир

«Сразу ощутил, что у него какой-то свой дух есть»: Александр Прохоров о здании-мастерской легендарных скульпторов

02 июля 2018 17:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Здание, в котором находится творческая мастерская Александра Прохорова – одно из немногих, которое пережило войну.

«Взвешивают товар, и стоит купец – торгуется»: о скульптуре «Городские весы» в Минске рассказал автор

«Сразу ощутил, что у него какой-то свой дух есть»: Александр Прохоров о здании-мастерской легендарных скульпторов-1

Здесь творили многие мастера своего дела.

«Это – рассказ меча о пережитой битве»: каким будет памятник «Слову о полку Игореве» на Немиге

«Сразу ощутил, что у него какой-то свой дух есть»: Александр Прохоров о здании-мастерской легендарных скульпторов-4

Александр Прохоров, скульптор:
Здание очень интересное. Я когда впервые в него попал, сразу ощутил, что у него какой-то свой дух есть. И я с интересом узнал, что здесь работал скульптор Грубэ, после войны здесь работали скульптор Азгур, скульптор Селиханов, скульптор Глебов.

«Очень сложно было представить лицо этого человека»: как создавали скульптуру Кирилла Туровского у БГУ

«Сразу ощутил, что у него какой-то свой дух есть»: Александр Прохоров о здании-мастерской легендарных скульпторов-7

То есть, это – люди, которые работали, например, над памятником на площади Победы.

То есть, это – знаковые фигуры в советском искусстве.

«При увеличении идёт очень сильная физическая нагрузка»: автор скульптуры Всеслава Чародея в Полоцке показал её макет

# Скульптура в Минске # Культура # Александр Прохоров

Другие новости рубрики

Все новости
«При увеличении идёт очень сильная физическая нагрузка»: автор скульптуры Всеслава Чародея в Полоцке показал её макет
02 июля 2018 17:46

«При увеличении идёт очень сильная физическая нагрузка»: автор скульптуры Всеслава Чародея в Полоцке показал её макет

«Очень сложно было представить лицо этого человека»: как создавали скульптуру Кирилла Туровского у БГУ
02 июля 2018 17:46

«Очень сложно было представить лицо этого человека»: как создавали скульптуру Кирилла Туровского у БГУ

«Это – рассказ меча о пережитой битве»: каким будет памятник «Слову о полку Игореве» на Немиге
02 июля 2018 17:46

«Это – рассказ меча о пережитой битве»: каким будет памятник «Слову о полку Игореве» на Немиге