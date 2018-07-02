«Сразу ощутил, что у него какой-то свой дух есть»: Александр Прохоров о здании-мастерской легендарных скульпторов

Здание, в котором находится творческая мастерская Александра Прохорова – одно из немногих, которое пережило войну.
«Взвешивают товар, и стоит купец – торгуется»: о скульптуре «Городские весы» в Минске рассказал автор
Здание, в котором находится творческая мастерская Александра Прохорова – одно из немногих, которое пережило войну.
«Взвешивают товар, и стоит купец – торгуется»: о скульптуре «Городские весы» в Минске рассказал автор
Здесь творили многие мастера своего дела.
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Александр Прохоров, скульптор:
Здание очень интересное. Я когда впервые в него попал, сразу ощутил, что у него какой-то свой дух есть. И я с интересом узнал, что здесь работал скульптор Грубэ, после войны здесь работали скульптор Азгур, скульптор Селиханов, скульптор Глебов.
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То есть, это – люди, которые работали, например, над памятником на площади Победы.
То есть, это – знаковые фигуры в советском искусстве.
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