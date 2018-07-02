День вышиванки в Минске: фотофакт

Новости Беларуси. День вышиванки – праздник, к которому 2 июля с удовольствием присоединяются белорусы по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одежда с орнаментом, в которой было принято ходить столетия назад, сегодня снова в тренде. Сотни молодых людей сейчас подтверждают это в центре Минска.

Все знают, что белорусские девушки самые красивые, самые приветливые. И вот это нас отличает от других девушек. Поэтому нужно носить, нужно уделять этому внимание.