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День вышиванки в Минске: фотофакт

02 июля 2018 14:27
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Новости Беларуси. День вышиванки – праздник, к которому 2 июля с удовольствием присоединяются белорусы по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День вышиванки в Минске: фотофакт-1

«Хочется почувствовать себя на самом деле белорусом»: как Минск отмечает День вышиванки

День вышиванки в Минске: фотофакт-4

Одежда с орнаментом, в которой было принято ходить столетия назад, сегодня снова в тренде. Сотни молодых людей сейчас подтверждают это в центре Минска.

День вышиванки в Минске: фотофакт-7

Все знают, что белорусские девушки самые красивые, самые приветливые. И вот это нас отличает от других девушек. Поэтому нужно носить, нужно уделять этому внимание.

День вышиванки в Минске: фотофакт-10

У Дворца спорта работает съемочная группа СТВ. Наш корреспондент Евгений Пустовой вышел на прямую связь со студией. Подробности в видеоматериале.

# Этнокультура Беларуси # Культура # Фотофакт

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