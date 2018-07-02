«Очень сложно было представить лицо этого человека»: как создавали скульптуру Кирилла Туровского у БГУ

Суровый образ Кирилла Туровского не дался легко и потребовал много душевной работы.
Скульптору было всего 25, когда он впервые выиграл профессиональный конкурс.
Александр не сразу понял своё счастье.
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Александр Прохоров, скульптор:
Совсем «зелёный» был. У меня есть подозрение, что, если бы у меня не было борода тогда такая густая… То есть, люди подумали, что я просто старше. И очень сложно было представить лицо этого человека.