Прямой эфир

«Очень сложно было представить лицо этого человека»: как создавали скульптуру Кирилла Туровского у БГУ

02 июля 2018 17:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Суровый образ Кирилла Туровского не дался легко и потребовал много душевной работы.

Скульптору было всего 25, когда он впервые выиграл профессиональный конкурс.

Александр не сразу понял своё счастье.

«Взвешивают товар, и стоит купец – торгуется»: о скульптуре «Городские весы» в Минске рассказал автор

«Это – рассказ меча о пережитой битве»: каким будет памятник «Слову о полку Игореве» на Немиге

Александр Прохоров, скульптор:
Совсем «зелёный» был. У меня есть подозрение, что, если бы у меня не было борода тогда такая густая… То есть, люди подумали, что я просто старше. И очень сложно было представить лицо этого человека.

«Очень сложно было представить лицо этого человека»: как создавали скульптуру Кирилла Туровского у БГУ-1

Ночью я как-то отошёл просто, сначала нарисовал жирной линией прямо, отошёл и увидел это лицо.

А потом уже стал лепить.

«При увеличении идёт очень сильная физическая нагрузка»: автор скульптуры Всеслава Чародея в Полоцке показал её макет

«Сразу ощутил, что у него какой-то свой дух есть»: Александр Прохоров о здании-мастерской легендарных скульпторов

# Достопримечательности Минска # Культура # Александр Прохоров

Другие новости рубрики

Все новости
«Это – рассказ меча о пережитой битве»: каким будет памятник «Слову о полку Игореве» на Немиге
02 июля 2018 17:46

«Это – рассказ меча о пережитой битве»: каким будет памятник «Слову о полку Игореве» на Немиге

«Взвешивают товар, и стоит купец – торгуется»: о скульптуре «Городские весы» в Минске рассказал автор
02 июля 2018 17:45

«Взвешивают товар, и стоит купец – торгуется»: о скульптуре «Городские весы» в Минске рассказал автор

«Вяртанне да сваіх каранёў ніколі не бывае штучным». Как Минск встретил День вышиванки
02 июля 2018 17:40

«Вяртанне да сваіх каранёў ніколі не бывае штучным». Как Минск встретил День вышиванки