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«Взвешивают товар, и стоит купец – торгуется»: о скульптуре «Городские весы» в Минске рассказал автор

02 июля 2018 17:45
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«Городские весы» возле минской ратуши весомо вписались в архитектуру Верхнего города.

«Взвешивают товар, и стоит купец – торгуется»: о скульптуре «Городские весы» в Минске рассказал автор-1

Это отмечает один из авторов работы – минчанин Александр Прохоров.

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«Взвешивают товар, и стоит купец – торгуется»: о скульптуре «Городские весы» в Минске рассказал автор-4

Александр Прохоров, скульптор:
Скульптура посвящена присвоению городу Минску Магдебургского права. Это – такое самоуправление. Здесь были торговые ряды когда-то, на которых каждый продавец либо покупатель мог проверить честность.

«Взвешивают товар, и стоит купец – торгуется»: о скульптуре «Городские весы» в Минске рассказал автор-7

«Взвешивают товар, и стоит купец – торгуется»: о скульптуре «Городские весы» в Минске рассказал автор-9

В данной скульптуре такая сцена изображена, когда взвешивают товар, и стоит купец – торгуется.

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«Взвешивают товар, и стоит купец – торгуется»: о скульптуре «Городские весы» в Минске рассказал автор-12

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«Взвешивают товар, и стоит купец – торгуется»: о скульптуре «Городские весы» в Минске рассказал автор-15

Теперь этому примеру следуют и гости столицы.

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# Достопримечательности Минска # Культура # Александр Прохоров

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