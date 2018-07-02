«Взвешивают товар, и стоит купец – торгуется»: о скульптуре «Городские весы» в Минске рассказал автор

«Городские весы» возле минской ратуши весомо вписались в архитектуру Верхнего города.
«Городские весы» возле минской ратуши весомо вписались в архитектуру Верхнего города.
Это отмечает один из авторов работы – минчанин Александр Прохоров.
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Александр Прохоров, скульптор:
Скульптура посвящена присвоению городу Минску Магдебургского права. Это – такое самоуправление. Здесь были торговые ряды когда-то, на которых каждый продавец либо покупатель мог проверить честность.
В данной скульптуре такая сцена изображена, когда взвешивают товар, и стоит купец – торгуется.
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Теперь этому примеру следуют и гости столицы.
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