«Взвешивают товар, и стоит купец – торгуется»: о скульптуре «Городские весы» в Минске рассказал автор

Это отмечает один из авторов работы – минчанин Александр Прохоров.

Александр Прохоров, скульптор:

Скульптура посвящена присвоению городу Минску Магдебургского права. Это – такое самоуправление. Здесь были торговые ряды когда-то, на которых каждый продавец либо покупатель мог проверить честность.