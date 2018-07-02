«При увеличении идёт очень сильная физическая нагрузка»: автор скульптуры Всеслава Чародея в Полоцке показал её макет

Новости Беларуси. Об истории некоторых белорусских скульптур рассказали в программе «Минск и минчане».
«Взвешивают товар, и стоит купец – торгуется»: о скульптуре «Городские весы» в Минске рассказал автор
Новости Беларуси. Об истории некоторых белорусских скульптур рассказали в программе «Минск и минчане».
«Взвешивают товар, и стоит купец – торгуется»: о скульптуре «Городские весы» в Минске рассказал автор
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Александр Прохоров, скульптор:
Это уже – модель памятника, она делается в масштабе. И вот по ней уже механически – специальные линейки есть – переносится, увеличивается, делается большой памятник. При увеличении идёт, конечно, очень сильная физическая нагрузка.
Потому что ты работаешь на лесах строительных, высотой 4-6 метров.
Конечно же, тебе надо контролировать, что ты изображаешь. Для этого тебе надо спуститься вниз, отойти, издали посмотреть.
Посмотреть с уровня горизонта зрителя.
То есть, встать, как бы, на позицию зрителя, чтобы избежать каких-то ошибок.
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Снова залезть, поправить.
Либо, если ты с соавторами это делаешь, то кто-то остаётся внизу, кто-то лепит. Потом меняетесь.
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