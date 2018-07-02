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«При увеличении идёт очень сильная физическая нагрузка»: автор скульптуры Всеслава Чародея в Полоцке показал её макет

02 июля 2018 17:46
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Новости Беларуси. Об истории некоторых белорусских скульптур рассказали в программе «Минск и минчане».

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«При увеличении идёт очень сильная физическая нагрузка»: автор скульптуры Всеслава Чародея в Полоцке показал её макет-1

«При увеличении идёт очень сильная физическая нагрузка»: автор скульптуры Всеслава Чародея в Полоцке показал её макет-3

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Александр Прохоров, скульптор:
Это уже – модель памятника, она делается в масштабе. И вот по ней уже механически – специальные линейки есть – переносится, увеличивается, делается большой памятник. При увеличении идёт, конечно, очень сильная физическая нагрузка.

Потому что ты работаешь на лесах строительных, высотой 4-6 метров.

«При увеличении идёт очень сильная физическая нагрузка»: автор скульптуры Всеслава Чародея в Полоцке показал её макет-6

Конечно же, тебе надо контролировать, что ты изображаешь. Для этого тебе надо спуститься вниз, отойти, издали посмотреть.

Посмотреть с уровня горизонта зрителя.

То есть, встать, как бы, на позицию зрителя, чтобы избежать каких-то ошибок.

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«При увеличении идёт очень сильная физическая нагрузка»: автор скульптуры Всеслава Чародея в Полоцке показал её макет-9

Снова залезть, поправить.

Либо, если ты с соавторами это делаешь, то кто-то остаётся внизу, кто-то лепит. Потом меняетесь.

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# Достопримечательности Витебской области # Культура # Александр Прохоров

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