«При увеличении идёт очень сильная физическая нагрузка»: автор скульптуры Всеслава Чародея в Полоцке показал её макет

Новости Беларуси. Об истории некоторых белорусских скульптур рассказали в программе «Минск и минчане» .

Потому что ты работаешь на лесах строительных, высотой 4-6 метров.

Александр Прохоров, скульптор: Это уже – модель памятника, она делается в масштабе. И вот по ней уже механически – специальные линейки есть – переносится, увеличивается, делается большой памятник. При увеличении идёт, конечно, очень сильная физическая нагрузка.

Конечно же, тебе надо контролировать, что ты изображаешь. Для этого тебе надо спуститься вниз, отойти, издали посмотреть.

Посмотреть с уровня горизонта зрителя.

То есть, встать, как бы, на позицию зрителя, чтобы избежать каких-то ошибок.

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