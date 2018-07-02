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«Вяртанне да сваіх каранёў ніколі не бывае штучным». Как Минск встретил День вышиванки

02 июля 2018 17:40
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Новости Беларуси. Аутентичная красота национальной одежды заиграла новыми красками благодаря относительно молодому празднику – Дню вышиванки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вяртанне да сваіх каранёў ніколі не бывае штучным». Как Минск встретил День вышиванки-1

День вышиванки в Минске: фотофакт

«Вяртанне да сваіх каранёў ніколі не бывае штучным». Как Минск встретил День вышиванки-4

Анатолий Бутевич, заместитель председателя совета Белорусского фонда культуры:
Адзенне са льну, адзенне с вышыванкамі заўсёды было вясковым. Яго ніхто не цураўся, ніхто не саромеўся. На вяселлі не баяліся хадзць – праўда, лічылася ў пазнейшы час, што трэба апрануцца больш па-гарадскому, чым па-вясковаму. Тым не меньш, гэта як раз той элемент, які падкрэслівае: вяртанне да сваіх каранёў ніколі не бывае штучным.

«Вяртанне да сваіх каранёў ніколі не бывае штучным». Как Минск встретил День вышиванки-7

«Хочется почувствовать себя на самом деле белорусом»: как Минск отмечает День вышиванки

«Вяртанне да сваіх каранёў ніколі не бывае штучным». Как Минск встретил День вышиванки-10

Калі матуля адпраўляла дзяўчынку сваю замуж, яна вышывала рушнік абавязкова вось гэтым сімвалам. Дзяўчынка, якая ў мяне зараз на выданне, таксама мае рушнік з такім сімвалам.

«Вяртанне да сваіх каранёў ніколі не бывае штучным». Как Минск встретил День вышиванки-13

Наш корреспондент Евгений Пустовой тоже отыскал в своем гардеробе вышиванку и отлично вписался в молодежный флешмоб. Подробности в видеоматериале.

# Этнокультура Беларуси # Культура # Анатолий Бутевич # Фотофакт

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