«Вяртанне да сваіх каранёў ніколі не бывае штучным». Как Минск встретил День вышиванки

Анатолий Бутевич, заместитель председателя совета Белорусского фонда культуры:

Адзенне са льну, адзенне с вышыванкамі заўсёды было вясковым. Яго ніхто не цураўся, ніхто не саромеўся. На вяселлі не баяліся хадзць – праўда, лічылася ў пазнейшы час, што трэба апрануцца больш па-гарадскому, чым па-вясковаму. Тым не меньш, гэта як раз той элемент, які падкрэслівае: вяртанне да сваіх каранёў ніколі не бывае штучным.