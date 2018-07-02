«Вяртанне да сваіх каранёў ніколі не бывае штучным». Как Минск встретил День вышиванки

Новости Беларуси. Аутентичная красота национальной одежды заиграла новыми красками благодаря относительно молодому празднику – Дню вышиванки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Аутентичная красота национальной одежды заиграла новыми красками благодаря относительно молодому празднику – Дню вышиванки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анатолий Бутевич, заместитель председателя совета Белорусского фонда культуры:
Адзенне са льну, адзенне с вышыванкамі заўсёды было вясковым. Яго ніхто не цураўся, ніхто не саромеўся. На вяселлі не баяліся хадзць – праўда, лічылася ў пазнейшы час, што трэба апрануцца больш па-гарадскому, чым па-вясковаму. Тым не меньш, гэта як раз той элемент, які падкрэслівае: вяртанне да сваіх каранёў ніколі не бывае штучным.
Калі матуля адпраўляла дзяўчынку сваю замуж, яна вышывала рушнік абавязкова вось гэтым сімвалам. Дзяўчынка, якая ў мяне зараз на выданне, таксама мае рушнік з такім сімвалам.
Наш корреспондент Евгений Пустовой тоже отыскал в своем гардеробе вышиванку и отлично вписался в молодежный флешмоб. Подробности в видеоматериале.