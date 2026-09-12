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Новости по тегу #Достопримечательности Минска

Масштабное обновление Минска! Как город развивает новые пространства? Анонс ток-шоу «Большой город»
12 сентября 2026 08:58

Масштабное обновление Минска! Как город развивает новые пространства? Анонс ток-шоу «Большой город»

Минск открывает музыкально-туристический сезон – что подготовили организаторы? Анонс ток-шоу «Большой город»
23 мая 2026 08:35

Минск открывает музыкально-туристический сезон – что подготовили организаторы? Анонс ток-шоу «Большой город»

Как туристам сориентироваться в Минске? Рассказываем о бесплатных путеводителях по столице
20 мая 2025 13:40

Как туристам сориентироваться в Минске? Рассказываем о бесплатных путеводителях по столице

Побывали на одной из главных инста-локаций Минска и узнали самые романтичные истории Лошицкого парка
13 мая 2025 08:25

Побывали на одной из главных инста-локаций Минска и узнали самые романтичные истории Лошицкого парка

Александровский сквер, Купаловский театр – прогулялись с артистом Никитой Фоминых по его любимым местам в Минске
22 апреля 2025 11:47

Александровский сквер, Купаловский театр – прогулялись с артистом Никитой Фоминых по его любимым местам в Минске

Старинная аптека, дом Богдановича и множество музеев – узнали, чем богато Троецкое предместье
26 февраля 2025 06:15

Старинная аптека, дом Богдановича и множество музеев – узнали, чем богато Троецкое предместье

Флигель Лошицкой усадьбы был коммуналкой в советский период! Вот что ещё вы могли не знать об историческом здании
31 октября 2024 13:25

Флигель Лошицкой усадьбы был коммуналкой в советский период! Вот что ещё вы могли не знать об историческом здании

Здесь творил Бялыницкий-Бируля. Чем уникальна Белая дача в Минске?
04 декабря 2020 11:26

Здесь творил Бялыницкий-Бируля. Чем уникальна Белая дача в Минске?

«Он воплощает в себе все важные человеческие качества – стремление к небу». Показываем самые знаковые объекты Минска
05 августа 2020 09:20

«Он воплощает в себе все важные человеческие качества – стремление к небу». Показываем самые знаковые объекты Минска

Онлайн-памятник героям ВОВ появится на площади Победы в Минске
22 июля 2020 14:07

Онлайн-памятник героям ВОВ появится на площади Победы в Минске

Гнездо в виде варежки и по 40 сорок. Кого и что можно увидеть на минских экотропах
06 июня 2020 12:07

Гнездо в виде варежки и по 40 сорок. Кого и что можно увидеть на минских экотропах

Посмотрите, как выглядит «белорусский попугай». Виртуальная экскурсия по минскому музею природы
05 июня 2020 08:31

Посмотрите, как выглядит «белорусский попугай». Виртуальная экскурсия по минскому музею природы