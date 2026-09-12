Новости по тегу #Достопримечательности Минска

Сентябрь в Минске – это время больших деловых стартов и подведения итогов самого яркого сезона. Летний музыкально-туристический марафон в столице официально завершен.
Об этом – 24 мая в 10:00 в ток-шоу «Большой город».
Уже 20 лет в городе Минске работает навигатор для туристов под названием Информационно-туристский центр «Минск».
Когда Евстафий Любанский делала предложение своей будущей жене Ядвиге, она пожелала жить в самом красивом доме в Минской губернии и чтобы ей подарили самый красивый цветок.
Говорят, у каждого в Минске есть свое место силы. А у артистов – особенно!
В Троицком предместье и сегодня под черепичными крышами некоторых домов располагаются мастерские художников. Буквально каждое строение здесь имеет свою историю и свои секреты.
В разное время проживало от 5 до 12 семей.
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