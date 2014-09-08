Экспозиция в Национальном художественном музее 9 сентября стала финальным аккордом арт-проекта Zabor

Новости Беларуси. Финальным аккордом популярного арт-проекта Zabor 9 сентября стала экспозиция в Национальном художественном музее. В течение двух лет в Минске, Варшаве и во всех белорусских областных городах выбирали лучших в своем деле художников. Диапазон широкий — от сюрреализма до исторического академизма.

После долгих путешествий по столичным улицам в стены музея. Арт-проект «Zabor» для белорусского Сальвадора Дали, Виктора Ольшевского знаком не понаслышке — минский художник практически стоял у истоков грандиозного проекта. Ольшевский представил не менее масштабные работы, к слову, все пять, практически дебютанты, так как представлены публике впервые.

Виктор Альшевский, художник:

Этот проект стал нетипичным, необычным проектом, который уже сегодня мы можем говорить, что это новый Zabor, который определяет часть нашей национальной культуры.

Над этими большими, в прямом смыслы полотнами Виктор трудился практически пять лет. А картина «Крылатая Ника» представлена зрителям и вовсе еще незаконченной, художник в прямом смысле «вынес» ее из мастерской.

Виктор Альшевский, художник:

Эти работы нигде не выставлялись. Здесь представлены 5 картин.

Звуковые инсталляции, зеркальные полотна, и даже беспредметная живопись — двухлетнее путешествие по Беларуси художественно воплотилось в одну большую экспозицию. Свое искусство продвигать в массы художники решили весьма оригинальным способом — одними картинами здесь не обошлось. Гродненский художник Сергей Гриневич, например, успел поиграть на чувствах женского пола — каждая посетительница могла стать девушкой Бонда.

Сергей Гриневич, художник (Гродно):

Я хацеў наблізіць свой праект да гледача, таму ў мяне з’явіўся інтэрактыўны праект “Стань дзяўчынай Бонда”. Штуршком стала тое, мне падалося, што стаць дзяўчынай Бонда — універсальная мара ўсіх жанчын.

К слову, для финальной экспозиции грандиозного проекта выбрали самую представительную арт-площадку Беларуси — Национальный художественный музей. Здесь 9 сентября и прошла презентация, и в то же время закрытие проекта «Zabor».

Ирина Дрига, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Экспонирование репродукций работ под открытым небом стало хорошей традицией. Такие экспозиции размещаются каждый год, вызывают большой интерес.

В скором времени этот проект сменит место прописки — переместиться на улицы А пока у любителей искусства есть уникальный шанс прикоснуться пускай не к забору, но уже к эксклюзивным и оригинальным работам в Национальном художественном музее, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.