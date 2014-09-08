В Заславле эстафету Дня письменности передали городу Щучину Гродненской области

Новости Беларуси. Праздник белорусской духовности, печатного слова и национальной культуры. Накануне состоялась торжественная церемония закрытия Дня белорусской письменности. Впервые за всю историю праздник город принимал на протяжении двух дней.

На главной сценической площадке Заславля эстафету Дня письменности передали городу Щучину Гродненской области.

Проходит праздник уже 21 год подряд, но размах от этого не меньше. Таким своеобразным центром культурной жизни Заславль становится не первый раз. Эстафету Дня белорусской письменности город принимал еще в 2000 году. И вот, спустя 14 лет, один из древнейших исторических центров Беларуси вновь встречает гостей.

Больше 30 мероприятий: выставки, ярмарки, встречи с писателями, конкурсы, насыщенная концертная программа. Гости праздника смогли оказаться и «у истоков книгопечатания».

Во время нынешнего Дня письменности презентовали уникальный действующий печатный станок.

А вот сами организаторы «изюминками» праздника назвали открытие памятника основателю Заславля, князю Изяславу, и презентацию воссозданной по старинным технологиям Библии Франциска Скорины. Одним словом, каждый гость смог найти себе занятие по душе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инна Демьянец, пелагог-организатор УО «Смолевичский государственный аграрно-технологический профессиональный лицей»:

Очень рада, что попали на праздник. Атмосфера очень хорошая, доброжелательная, праздничная.

Елена Сахно, педагог дополнительного образования Центра детского творчества Логойского района:

Все очень интересно, увлекательно. Везде концертные программы. Мы очень довольные поездкой сюда. И в будущем, думаем, нас будут приглашать.

Гости праздника:

Я был раньше на таком же празднике в Турове, потому что там родился, очень интересно было посмотреть. Теперь значительно больше он, красиво организован, много всяких интересных древних технологий.

Мы имеем опыт 2000 года по проведению Дня письменности. Поэтому сейчас, конечно, помасштабней, посерьезней.

Город очень изменился, преобразился, достроен костел, в который мы раньше не могли попасть. Появились скульптурные композиции, в частности, памятник Изяславу.