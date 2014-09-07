Областной праздник урожая «Дожинки» прошел в Пинске

Новости Беларуси. Хлеб как символ мира и благополучия. В Брестской области праздник урожая «Дожинки» начался с торжественного открытия уникального для Беларуси памятника – на пьедестал, в прямом смысле, возвели каравай хлеба. В граните главный продукт увековечили в благодарность к нелегкому труду земледельцев.

Инициатива создания памятного знака принадлежит самим пинчанам, а вот эскиз предложил председатель Брестского облисполкома Константин Сумар.

Владимир Казимирчик праздник урожая отмечает в 21 раз. На его личном счету только в 2014 году почти 3 тысячи тонн намолоченного зерна. Лучшим комбайнером региона мужчина становился уже не раз, но результатом нынешней страды гордится особенно.

Владимир Казимирчик, старший комбайнер ОАО «Птицефабрика Дружба»:

В 100 раз легче с сыном работать. Сразу был младший у меня, в армию пошел. Старший стал со мной работать. Я люблю хлеб, люблю свою работу, люблю, когда зерно в бункер падает – красивое, толстое, налитое. Нравится мне это.

На фестиваль-ярмарку «Дожинки» в город над Пиной труженики села съехались со всего региона – победителей областных соревнований благодарили за профессионализм и нелегкий труд.

Каравай Брестской области в 2014 году особенно тяжел – аграрии намолотили рекордные за всю историю 1 450 000 тонн зерна. Земледельцы пяти районов превзошли стотысячный намолот.

Константин Сумар, председатель Брестского областного исполнительного комитета:

Мы на каждого человека, который проживает в Брестской области, вырастили, получили и положили в закрома более 1 тонны зерна, чего никогда не было. Поэтому в этот день нельзя не сказать огромное спасибо всем нашим хлеборобам.

Высшую ступень пьедестала «Дожинок» по итогам жнива 2014 года заняли хлеборобы Барановичского района, где прибавка в валовом намолоте самая ощутимая. К слову, средняя урожайность по области в 2014 году на 10 центнеров с гектара выше прошлогодней.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

В валовом объеме добавили 380 тысяч тонн. Это как добрые три района вместе взятые. Похвалы заслуживают хлеборобы Брестской области за их трудовой подвиг.

Столь успешное окончание жнива отмечали весело и ярко: почти на три километра растянулись торговые ряды. Прямо на ярмарке пели, танцевали, угощали домашними деликатесами.

На соседней улице мастера знакомили со старинными ремеслами. Сергей Шелест за гончарным кругом с 8 лет. Сегодня юноша признается: гончарство, которым занимался еще его прадед, прочно вошло и в его жизнь.

Сергей Шелест, гончар:

Не сидится дома, хочется делать что-нибудь – я нашел себя в глине. Поступил в Пинск, в Полесский университет. Прошел год-полтора. Лежишь и думаешь, чтобы взять кусочек глины и кинуть на круг.

Народные гуляния в Пинске закончились поздно вечером. А уже 7 сентября хлеборобы вновь вернулись на поля, чтобы каравай 2015 года был не менее весом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.