День белорусской письменности в Заславле: преображение города, старинные печатные станки и настоящие чудеса

Новости Беларуси. На два дня Заславль стал литературным эпицентром. В этот уикенд исторический город принимает праздник духовности, печатного слова и национальной культуры. Встречи с писателями, поэтами, журналистами, издателями, а также множество презентаций.

Программа праздника началась задолго до официального открытия и завершится 7 сентября поздно вечером.

С электронным носителем в руках на Дне письменности – это не каламбур, это просто возможность запечатлеть праздник. В жизни он предпочитает книги, что называется, по-старинке. Чтобы с бумажным переплетом и запахом времени.

В городе Рогнеды Михаил в окружении дружной семьи не гость, как может показаться на первый взгляд, – коренной житель. 20 лет назад уехал покорять столицу. Теперь малую родину, говорит, не узнать.

Михаил Семенюк:

Мы знаем, когда здесь были кустики. А сейчас прямо настолько преобразился, настолько мы гордимся за свой город.

Город действительно преобразился. Здание железнодорожной станции, школы, детские сады, дороги. После грандиозного ремонта открылся Детский парк культуры и отдыха.

5-летний парень из солнечного Молодечно уже успел опробовать с десяток аттракционов, а потому уверенно «рапартует» о своих предпочтениях.

Под новым куполом Спасо-Преображенской церкви собрались десятки прихожан. Храм XVII века наряду с новым детским парком и искусственным водохранилищем входит в «золотое кольцо» города.

Прихожанин:

Я думаю, что в храме и до ремонта всегда людей хватало. А сейчас, после реставрации, он привлечет еще больше людей.

Один из главных подарков городу – открытие памятника его основателя. Князь Изяслав на гранитном пьедестале возвышается над некогда своими владениями, символически держа в руках книгу.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Я лічу, што гэта вельмі ўдалы твор мастацтва. Мне падабаецца.

На празднике белорусского слова слово мог создать каждый.

Этот станок восстановлен по гравюрам XVI века. Историк Владимир Лиходедов с удовольствием делится опытом печатания страниц Библии самого Скорины.

А это уже мастер-класс по соседству. Георгий Николаевич приехал из польской столицы. Учит делать бумагу вручную. Не изо льна, конечно, как в Библии Скорины, из деревянной целлюлозы для удобства и скорости. 40 литров воды, бумажная масса – и основа для книги готова.

В Год гостеприимства в Заславле рады всем. Двери на распашку и в «хату масцярыцы», и «гандляра», и «ганчара», и «паляўнічага».

Гости праздника:

Веселые люди, отличная погода, просто красиво.

Замечательный праздник. Мы не первый раз. Мы приехали из Столбцов. Очень интересно, очень эффектно.

Праздник действительно удался. И это было понятно еще накануне во время его официального открытия: по техническим причинам на сцене ненадолго пропало электричество, но то ли чудо (концерт проходил возле храма), то ли света в темное время суток от знаний и энергетики людей было настолько много, на атмосфере в «зале» это никак не отразилось.

Завершится праздник 7 сентября поздно вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.