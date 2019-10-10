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Ефремов о современном театре: «За новый язык выдаётся матерщина, за остротой стоит неприязнь к собственной стране»

10 октября 2019 13:57
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Режиссёр высказал своё мнение в программе «В людях».

Александр Ефремов, режиссёр театра и кино, народный артист Беларуси:
Театральное искусство находится в плену ложно понятой новизны и вседозволенности. Когда за новый язык выдаётся матерщина, за остротой стоит нудная, как зубная боль, неприязнь к собственной стране, когда творческие дерзания – это всего-навсего генитальная вседозволенность. Меньше всего мне лично хотелось бы, чтобы подобные проявления обнаружились и в нашем театре, в белорусском. Надругательство над трупом классика.

Ефремов о 90-ых: «Снимали жук и жаба. Воинствующий непрофессионализм, который пришёл в искусство, продолжается до сих пор»

Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Но есть же интерпретация классики?

Александр Ефремов:
Да, ради Бога!

Вадим Щеглов:
Достаточно удачная. Не все же воспринимают классику в лоб.

Ефремов о современном театре: «За новый язык выдаётся матерщина, за остротой стоит неприязнь к собственной стране»-1

Александр Ефремов:
Что значит «классику в лоб»? Ну да, обуть Гамлета в кеды или кроссовки – это не значит осовременить Гамлета.

Вадим Щеглов:
Но иногда так делают?

Александр Ефремов:
Делают. Ну и что? Тот же самый Шекспир – относительно того, что все его пьесы игрались классического репертуара  – Макбет, Король Лир – они не игрались в костюмах времени короля Лира или Макбета. Они игрались в тех костюмах, которые у них тогда были. И это принималось вполне естественно. Сейчас, осовременивая классику, переодевая в современные костюмы, это ничего не значит. В этом нет никакого открытия. Открытие может быть только по сути. Вы поняли произведение? О чём? О чём говорит Гамлет, когда произносит свой монолог? От чего страдает король Лир? Чем гнусен и безобразен, и величественен Макбет? Это надо понять, как человеческую историю.

# Театр # Культура # Александр Ефремов

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