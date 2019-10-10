Ефремов о современном театре: «За новый язык выдаётся матерщина, за остротой стоит неприязнь к собственной стране»

Режиссёр высказал своё мнение в программе «В людях».

Александр Ефремов, режиссёр театра и кино, народный артист Беларуси:

Театральное искусство находится в плену ложно понятой новизны и вседозволенности. Когда за новый язык выдаётся матерщина, за остротой стоит нудная, как зубная боль, неприязнь к собственной стране, когда творческие дерзания – это всего-навсего генитальная вседозволенность. Меньше всего мне лично хотелось бы, чтобы подобные проявления обнаружились и в нашем театре, в белорусском. Надругательство над трупом классика.

Ефремов о 90-ых: «Снимали жук и жаба. Воинствующий непрофессионализм, который пришёл в искусство, продолжается до сих пор»

Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Но есть же интерпретация классики?

Александр Ефремов:

Да, ради Бога!

Вадим Щеглов:

Достаточно удачная. Не все же воспринимают классику в лоб.