14-летняя белоруска покорила судей испанского музыкального телеконкурса

Новости Беларуси. Покорила с первых нот. 14-летняя белоруска Руслана Панчишина на этапе «слепого прослушивания» заставила в первые же секунды развернуться судей испанского музыкального телеконкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В новом сезоне телешоу белорусская вокалистка спела композицию Джеймса Брауна. Ее пение буквально сразу покорило двух из четырех членов жюри. На этом конкурсе Руслану и вовсе назвали самой интернациональной участницей. В ее творческом портфолио дипломы конкурсов в Германии, Италии, Польше, Франции.