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14-летняя белоруска покорила судей испанского музыкального телеконкурса

09 октября 2019 11:04
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Новости Беларуси. Покорила с первых нот. 14-летняя белоруска Руслана Панчишина на этапе «слепого прослушивания» заставила в первые же секунды развернуться судей испанского музыкального телеконкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14-летняя белоруска покорила судей испанского музыкального телеконкурса-1

В новом сезоне телешоу белорусская вокалистка спела композицию Джеймса Брауна. Ее пение буквально сразу покорило двух из четырех членов жюри. На этом конкурсе Руслану и вовсе назвали самой интернациональной участницей. В ее творческом портфолио дипломы конкурсов в Германии, Италии, Польше, Франции.

14-летняя белоруска покорила судей испанского музыкального телеконкурса-4

14-летняя белоруска покорила судей испанского музыкального телеконкурса-6

14-летняя белоруска покорила судей испанского музыкального телеконкурса-8

14-летняя белоруска покорила судей испанского музыкального телеконкурса-10

# Конкурс # Культура # Руслана Панчишина # Фотофакт

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