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Инструмент по цене дома в Валенсии. Титулованная скрипачка выступила на фестивале Башмета

09 октября 2019 18:43
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Новости Беларуси. Фестиваль Башмета продолжает удивлять зрителей. 9 октября на сцене Белгосфилармонии зазвучала уникальная первая скрипка Испании. Её стоимость оценивают в сотни тысяч долларов. На раритетном инструменте играет титулованная скрипачка Летиция Морено.

Что же сейчас происходит в филармонии, узнаем у  Кристины Федорович.

Инструмент по цене дома в Валенсии. Титулованная скрипачка выступила на фестивале Башмета-1

Кристина Федорович, корреспондент:
Фестиваль Башмета собирает ценителей прекрасного уже в 14-й раз. Сегодня в филармонии играет международный камерный оркестр и титулованная скрипачка Летиция Морено.

Инструмент по цене дома в Валенсии. Титулованная скрипачка выступила на фестивале Башмета-4

В руках Летиции Морено при помощи легкого движения смычка оживают не только струны скрипки, но и души. Девушка – обладатель приза Королевского филармонического общества и стипендиат фонда Лондонской филармонии.

Инструмент по цене дома в Валенсии. Титулованная скрипачка выступила на фестивале Башмета-7

Титулованная скрипачка сегодня играет на раритетном инструменте 1762 г. Она исполнила танго «Времена года» и симфонии Вайнберга. Скрипку создал ученик Страдивари – мастер Николо Гальяно.

Инструмент по цене дома в Валенсии. Титулованная скрипачка выступила на фестивале Башмета-10

В гримерке девушка призналась: если продать эту скрипку, то можно купить хороший дом в Валенсии. Летиция сыграла специально для СТВ, только сперва поприветствовав нас на испанском.

Инструмент по цене дома в Валенсии. Титулованная скрипачка выступила на фестивале Башмета-13

На этом интересности не заканчиваются. Произведения Вайнберга сопровождаются голографическим шоу. Можно заметить, что прямо на сцене сплетена тонкая сеть из серебра шириной целых 7 метров – сеть, почти незаметная человеческому глазу, зато помогающая сполна проникнуться непростой историей жизни и творчества композитора.

Инструмент по цене дома в Валенсии. Титулованная скрипачка выступила на фестивале Башмета-16

Кстати, к столетию Мечислава Вайнберга презентовали диск в исполнении оркестра под управлением Ростислава Кримера.

Инструмент по цене дома в Валенсии. Титулованная скрипачка выступила на фестивале Башмета-19

Ростислав Кример, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета:
Конечно, это большая работа. Вот вы видите лейбл Nexus  один из самых известных в мире. Вайнберг композитор, который имеет отношение к нашей стране, и этим диском мы хотели об этом рассказать.

Инструмент по цене дома в Валенсии. Титулованная скрипачка выступила на фестивале Башмета-22

Именно Беларусь стала для него пристанищем, когда он бежал от Холокоста. Получается, это первый диск, где музыка была записана в том месте, где она была сочинена.

Кристина Федорович:
Мы продолжим наслаждаться музыкальным вечером. Думаю, что те, кто не присоединились к нам в филармонии, уже очень пожалели. Но у вас есть возможность реабилитироваться. Напомню, что 12 октября, в субботу, здесь же состоится торжественное закрытие фестиваля Юрия Башмета.

# Международный фестиваль Юрия Башмета # Культура # Кристина Федорович # Летиция Морено # Ростислав Кример # Фотофакт

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