Инструмент по цене дома в Валенсии. Титулованная скрипачка выступила на фестивале Башмета

Что же сейчас происходит в филармонии, узнаем у Кристины Федорович.

Новости Беларуси. Фестиваль Башмета продолжает удивлять зрителей. 9 октября на сцене Белгосфилармонии зазвучала уникальная первая скрипка Испании. Её стоимость оценивают в сотни тысяч долларов. На раритетном инструменте играет титулованная скрипачка Летиция Морено.

Кристина Федорович, корреспондент: Фестиваль Башмета собирает ценителей прекрасного уже в 14-й раз. Сегодня в филармонии играет международный камерный оркестр и титулованная скрипачка Летиция Морено.

В руках Летиции Морено при помощи легкого движения смычка оживают не только струны скрипки, но и души. Девушка – обладатель приза Королевского филармонического общества и стипендиат фонда Лондонской филармонии.

Титулованная скрипачка сегодня играет на раритетном инструменте 1762 г. Она исполнила танго «Времена года» и симфонии Вайнберга. Скрипку создал ученик Страдивари – мастер Николо Гальяно.

В гримерке девушка призналась: если продать эту скрипку, то можно купить хороший дом в Валенсии. Летиция сыграла специально для СТВ, только сперва поприветствовав нас на испанском.

На этом интересности не заканчиваются. Произведения Вайнберга сопровождаются голографическим шоу. Можно заметить, что прямо на сцене сплетена тонкая сеть из серебра шириной целых 7 метров – сеть, почти незаметная человеческому глазу, зато помогающая сполна проникнуться непростой историей жизни и творчества композитора.

Р остислав Кример, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета: Конечно, это большая работа. Вот вы видите лейбл Nexus – один из самых известных в мире. Вайнберг – композитор, который имеет отношение к нашей стране, и этим диском мы хотели об этом рассказать.

Именно Беларусь стала для него пристанищем, когда он бежал от Холокоста. Получается, это первый диск, где музыка была записана в том месте, где она была сочинена.

Кристина Федорович:

Мы продолжим наслаждаться музыкальным вечером. Думаю, что те, кто не присоединились к нам в филармонии, уже очень пожалели. Но у вас есть возможность реабилитироваться. Напомню, что 12 октября, в субботу, здесь же состоится торжественное закрытие фестиваля Юрия Башмета.