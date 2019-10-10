Одинокая бабушка в отселённой зоне и доктор Шуба. О ком ещё снимают белорусское документальное кино

Кино, которое берет за душу. В нем есть творческий замысел, но оно лишено витиеватой художественности. Потому жизнь показана такой, какая она есть.

За свой короткометражный фильм о чернобыльской зоне отчуждения белорусский начинающий режиссер Ксения Лебедева удостоилась Гран-при молодёжного конкурса документального кино социальной направленности «Евразия.DOC: 4 минуты».

За это считанное время талантливому журналисту удалось показать не просто судьбу человека.

Ксения Лебедева, автор идеи и сценария д/ф «Деревня Дудичи», корреспондент АТН Белтелерадиокомпании:

Когда появилась идея снять короткометражный фильм, я уже сразу знала, кто будет главным героем этого фильма. Это Софья Никитична Ключинская, потому что мы с ней уже неоднократно встречались, готовили репортажи тоже о чернобыльской теме. И ее история интересна тем, что она одна осталась в зоне отселения. Сейчас вблизи 16 километров нет ни одной живой души. И вот ее история, ее стойкость и любовь к малой родине тронули, и захотелось раскрыть их полностью. И еще можно сказать – это прототип Беларуси, которая сражается сегодня с последствиями чернобыльской аварии.

Награда нашла победителя в Смоленске. Но этот конкурс – всего лишь часть огромного форума, который на этой неделе развернулся на два города, Смоленск и Минск. 150 заявок и 28 документальных фильмов из 12 стран, которые удостоились того, чтобы их посмотрели на большом экране. Основная программа фестиваля «Евразия. DOC» поистине впечатляет.

Валерий Шеховцов, директор IV Фестиваля документального кино стран СНГ «Евразия.DOC»:

Очень сильные фильмы из России, Беларуси, Литвы, Эстонии, Украины, Армении, Азербайджана, Киргизии и даже из Соединенных Штатов. После развала СССР мы многие смыслы потеряли. Смысл жизни, наших целей, устремлений, побед. Эти понятия были общими для всех народов, которых объединяла большая страна. Многие из нас принадлежат к тому поколению, которое в один день проснулось в другой стране. 300 миллионов человек в одночасье стали жить иначе, каждая республика некогда большого Союза пошла своим путем. Как не потерять связь народов, предложил российский режиссер, обладатель премии ТЭФИ Кирилл Борисов. Его лента так и называется – «Мы из Евразии».

«Когда сотни народов, веками жившие бок о бок друг с другом, само собой, обречены быть вместе. Как в той поговорке со времен Александра Невского, которую все народы Евразии на своем языке одинаково произносят: «Сила единства, как веник – так просто не сломишь, а по прутику запросто переломаешь!»

Во многом этот фильм критики считают спорным. Но в одном с его создателем точно не поспоришь – как же здорово, что и сегодня авторы из разных стран могут встретиться на одной площадке, творческой.

Анатолий Алай, режиссер и сценарист д/ф «Доктор Шуба»:

Сорок первый год, начало войны, он – майор медицинской службы, ему поручено вывозить раненых из фронтовой зоны. И во время налета на санитарный поезд, когда начали бомбить, когда все вокруг горело, и вдруг неожиданно он столкнулся с группой охранников-чекистов, которые заподозрили в нем какого-то шпиона. Сюжет, достойный блокбастера. А это всего лишь история легендарного медика, партизанского комбрига и заслуженного врача БССР Алексея Шубы. Именно этот незаурядный человек оказался в фокусе телекамер нашего не менее известного земляка-документалиста.

Анатолий Алай:

Личность очень солидная, но никто не знал, что было столько моментов, из-за которых он ушел раньше из жизни. Поэтому задача нашей творческой группы была – на основе архивных рассекреченных материалов прикоснуться вплотную к биографии доктора Шубы. Поэтому была такая длительная работа – в течение 4 лет.

Документальный фильм Анатолия Алая презентовали в столичном кинотеатре «Беларусь». У московской отборочной комиссии даже не возникло сомнений, стоит ли включать работу белорусского автора в конкурсную программу. А у зрителей – что герой ленты, действительно, заслуживает внимания.

Роза Белозерова, заместитель главного врача по лечебной части 1-й городской клинической больницы (1979-1992 гг.):

Принципы, которые были заложены доктором Шубой, остались живы. Что характеризует человека, какое наследство осталось после него. Так вот после него осталась прекрасная клиника, которая оснащена самым современным оборудованием и самыми классными докторами. В холле кинотеатра Анатолия Ивановича буквально окружили поклонники, журналисты и соратники. Над картиной работала целая команда профессионалов – операторов, видеоинженеров и просто неравнодушных людей. Среди них – дочь доктора Шубы Алла Емельянова, которая пошла по стопам именитого отца.

Алла Емельянова, дочь Алексея Шубы:

Я его помню с 1946 года, когда мы приехали в Минск из Борисоглебска, где были в эвакуации. Когда мы вышли из вагона, он меня подбросил, расцеловал, долго смотрел, держал на руках. Это были сложные времена для всей семьи. Только в 1953 году доброе имя врача Алексея Шубы было реабилитировано, и первоклассный хирург смог вернуться к работе.

Алла Емельянова:

Он был прекрасный человек, замечательный, я не знаю лучшего отца, человека, семьянина. Он очень нас любил с сестрой, никогда не ругал. Балагур, весельчак и добряк – таким его запомнили друзья и семья. Кажется, можно много говорить о хороших людях. Но иногда достаточно одного факта.