День Украины и молодёжные проекты на «Славянском базаре – 2020». Куда сходить и что посмотреть?

Новости Беларуси. 18 июля на «Славянском базаре» – чемпионат по киберспорту, шоу каверов, соревнования по скейтбордингу. Все это в рамках Дня молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Анна Семенович в Витебске: мы, артисты, безумно соскучились по сцене, по зрителям

Фэст проходит под хэштегом «твои дни» – это десятки интерактивных площадок, которые объединят самую творческую и спортивную молодежь страны!

На протяжении дня новое поколение белорусов будет раскрывать свои таланты, демонстрировать возможности и делиться с прохожими лайфхаками и хорошим настроением.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Мы сегодня видим, насколько они креативные, творческие, т.е. они занимаются и танцами, и музыкой, живописью. Мы видим различные выставки, оупен-эйры, различные мероприятия, фестивали, творчество. И мне кажется, что тот, кто сегодня стремится быть лучше, жить лучше, он пытается приложить усилия к тому, чтобы своим личным примером, своим трудом делать нашу страну краше и двигать ее вперед. Я думаю, у молодежи все получится, за ней будущее.

Уже состоялось официальное открытие форума. На самой большой площади Европы – площади Победы – презентовали и уникальный национальный проект «Паштоўка.БЕЛ».

Александра Гончарова, секретарь ЦК БРСМ:

Наш проект «Паштоўка.БЕЛ» представляет собой набор из 26 уникальных открыток, аналогов которым нет. Мы использовали наши проекты «Сэлфі і фото з вышаванкай», «Пабудавана студатрадамі» ну и, конечно, «Беларусь – бренд молодых». Во всех городах и регионах нашей родины есть уникальная возможность подписать эти открытки, отправить своим близким, знакомым, друзьям с пожеланиями здоровья, счастья и благополучия.