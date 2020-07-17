«Славянский базар – 2020». Главное за второй фестивальный день

Новости Беларуси. Витебск продолжает жить в ритме фестиваля. И 17 июля «Славянский базар» прошёл под эгидой Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Анастасия Бут, корреспондент:

Возложение цветов к Вечному огню – традиция, которая дает старт целой череде событий Дня Союзного государства уже долгие годы, дань уважения тем, кто отдал свои жизни за свободу народов Беларуси, России и многих других.

Вопреки пандемии и прогнозам недоброжелателей, «Славянский базар» в эфире. Кто-то уже назвал его главным open air в Европе. О том, что фестиваль ждали, сегодня говорят витебчане, гости города, приехавшие артисты и даже политики.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства:

Вообще, весь «Славянский базар» был под угрозой определенной. Потому что очень много артистов из Российской Федерации, из других стран должны были приехать. И это все связано с пересечением границы. Был очень интенсивный диалог между министерствами культуры, правительствами двух государств. В общем, нашли такой выход из положения, развязку. И я очень рад этому, потому что иначе действительно было бы печально не побывать здесь и не поучаствовать в этом ярком событии.

Эдуард Ханок – частый гость на «Славянском базаре». Говорит, что нынешний фестиваль как глоток свежего воздуха для артистов. Ханок на «Славянском базаре – 2020»: если на 5 месяцев остановиться, то ничего не будет. Очень приятно, что конец пандемии начинается здесь

А девчонка всегда лишь смеялась она, говорила, что все ерунда. Специально для канала СТВ.

В Андрея Державина в 90-х были влюблены едва ли не все девушки. «Не плачь, Алиса», «Чужая свадьба», «Катя-Катерина» – что не песня, то хит. Потом лет 15 он был вне сольной карьеры. Но поклонники заставили выйти к зрителю снова в роли соло-исполнителя. Кстати, впервые в Витебске Державин был в самом начале 2000-х.

Андрей Державин, артист (Россия):

Я очень рад, что мы снова здесь. И я хочу пожелать фестивалю долголетия и творческих успехов, бодрости, креатива его основателям, сподвижникам и всем-всем, кто занимается этим. Это здорово, что есть «Славянский базар».

Зажгут, но уже завтра, и самые юные артисты фестиваля – участники Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2020». Это 17 мальчишек и девчонок из разных стран мира. Беларусь представляет Ангелина Ломако.

Ангелина Ломако, участница XVIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2020»:

А для меня мой оберег – моя семья. То есть сегодня приехала моя мама, бабушки, завтра тоже бабушки еще приедут. То есть для меня моя семья – это самый важный оберег. А песни я буду исполнять… Моя авторская песня «Вольная» на белорусском языке, а также вторая песня на фарерском языке «Зарождение». Такого еще не было на «Славянском базаре» – фарерский язык. И мы хотели удивить и исполнить то, что еще не исполняли на «Славянском базаре».