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Дима Колдун высказался о «Евровидении»

17 июля 2020 16:34
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2007 год. «Евровидение», момент голосования. Дмитрий Колдун занимает 6-ое место. Какие чувства испытал певец – в проекте СТВ «Свой путь. Расцвет культуры».

Дмитрий Колдун, певец:
Я находился в какой-то прострации, находился за кадром всего происходящего, потому что я отдал себя полностью сцене. Я сделал все, что мог.

Дима Колдун высказался о «Евровидении»-1

Какой-то период в момент голосования Вы лидировали.

Дмитрий Колдун:
Да. Даже до того, как это все случилось – я был в первой тройке – но усилиями телеведущих и комментаторов которые все это дело сопровождали в разных странах – я спустился на 6-е место. Потому что они реально поняли, что я могу занять высокое место, а, может быть даже и выиграть, если они будут меня поддерживать, и позволяли себе разного рода комментарии.

Дима Колдун высказался о «Евровидении»-4

6-е место – достаточно высокое. Благодаря чему и кому оно достигнуто было?

Дмитрий Колдун:
Я горел этим конкурсом, я страстно хотел попасть на него и занять хорошее место. Был прекрасный продюсер Филипп Киркоров, который занимался этим конкурсом много лет. Была и финансовая поддержка государственная, телевидения. Спонсировался конкурс достаточно обильно. И большие бюджеты выделяли и на декорации, и на постановки. Поэтому желание всех сделать что-то хорошо как-то сложилось.

# Белорусская музыка # Культура # Дмитрий Колдун

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