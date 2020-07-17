Дима Колдун высказался о «Евровидении»

Какой-то период в момент голосования Вы лидировали.

Дмитрий Колдун:

Да. Даже до того, как это все случилось – я был в первой тройке – но усилиями телеведущих и комментаторов которые все это дело сопровождали в разных странах – я спустился на 6-е место. Потому что они реально поняли, что я могу занять высокое место, а, может быть даже и выиграть, если они будут меня поддерживать, и позволяли себе разного рода комментарии.