Анна Семенович в Витебске: мы, артисты, безумно соскучились по сцене, по зрителям

Новости Беларуси. В Витебске торжественно открыли «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта «Славянка» не юбилейная, 29-я, но по праву может зваться уникальной. Фестиваль не закрыл свои двери, как сделали многие.